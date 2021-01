Prvé bábätko sa ozvalo v Kysuckej nemocnici krátko pred pol druhou v noci

Vlani sa novoročný Maxim z Čadce prihlásil na svet už minútu po polnoci. Na tohtoročné prvé dieťatko si tentokrát v Kysuckej nemocnici počkali o čosi dlhšie.

1. jan 2021 o 10:26 Iveta Hažíková

Bianka s váhou 2850 g a dĺžkou 50 cm sa narodila 28-ročnej mamičke Lenke zo Skalitého presne o 1.26 hodine.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bábätká aj s menej obvyklými menami

Pre ilustráciu, v roku 2017 prišlo v Kysuckej nemocnici na svet 1212 detí, v roku 2018 ich bolo 1303 a v roku 2019 1155. Vlani si odtiaľ odniesli šťastní rodičia 1038 detičiek.

Pozrite si tiež Toto je 5 najklikanejších fotogalérií v roku 2020 Čítajte

Chlapčekov bolo 546, dievčatiek 492, z toho 10 dvojčiat. Ako nás informovali sestry z novorodeneckého oddelenia najčastejšími menami boli vlani u chlapcov Oliver, Jakub, Filip, Samuel, Alex, Maxim, u dievčat patrili k „vychyteným“ Ema, Viktória, Linda, Eliška, Olívia, Nina, Tamara. Do skupiny menej obvyklých sa zaradili Liam, Egídius, Oleg, Artur, Noel, Elias, Varvara, Eliana, Freja či Brenda.

Inkubátor pomáha nielen bábätkám, ale aj personálu

Kysucká nemocnica má k dispozícii aj moderný inkubátor, ktorý zakúpilo OZ Naša nemocnica. Skvalitnil poskytovanie zdravotnej starostlivosti o predčasne narodených novorodencov, pomáha tiež v rôznych kritických situáciách, ktoré si vyžadujú uloženie dieťatka do inkubátora. Umožňuje napríklad bezproblémový prístup k bábätku počas vyšetrenia a uľahčuje prácu ošetrujúcemu personálu.

Možno vás bude zaujímať Za vakcínu pýtajú od dôchodcov vyše sedemtisíc eur Čítajte

Dá sa nastaviť výška lôžka, centrálny display a kontrolný panel zabezpečujú prístup k všetkým nastaveniam. Systém napríklad optimálne ohrieva priestor matraca, bez zbytočného ohrevu okolia, zvlhčovač ovzdušia vytvára vlhkosť až 95%. Okrem toho má možnosť integrácie automatickej kontroly saturácie ovzdušia kyslíkom medzi 21 a 65 %, pričom rýchlo reaguje na zmeny.



Podchladenie pre novorodencov, ktorí si nevedia udržať stálu telesnú teplotu, môže byť príčinou závažného poškodenia orgánov a mozgu, preto je nutné dieťa uložiť do termoneutrálneho prostredia, ktoré mu umožní šetriť vlastnú energiu a využiť ju pri liečbe ochorení. Uloženie do inkubátorov si vyžadujú novorodenci s poruchou popôrodnej adaptácie. Tiež deti s novorodeneckou žltačkou, pneumóniou, pneumotoraxom, sepsou, po resuscitácii, sekcii a nedonosení novorodenci do 2 kilogramov.