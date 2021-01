Kysucké múzeum v Čadci opäť vydáva Zborník Kysuckého múzea

Určený je predovšetkým tým, ktorí sa zaujímajú o históriu, hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Kysúc.

4. jan 2021 o 11:32 TASR, Pavol Stolárik

Súvisiaci článok Najväčšiu súkromnú zbierku fotoaparátov na Slovensku vlastní Kysučan Čítajte

Kysucké múzeum v Čadci už od roku 1978 kontinuálne vydávalo recenzovaný vedecký časopis pod názvom Správy a informácie Kysuckého múzea. Ako uviedla Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka Kysuckého múzea v Čadci : „Zborník sa už od počiatku za­meriaval predovšetkým na regionálne témy a príspevky v ňom nezaostávali za zborníkmi významnejšieho formátu. Neskôr naň po roku 2004 priamo nadviazal Zborník Kysuckého múzea, ktorý si udržiaval vysoko nastavenú kvalitatívnu úroveň. Hoci sa jeho názov neskôr počas štyroch rokov zmenil na Acta regionalia dnes sa opätovne vracia k formátu zborníka zameraného predovšetkým na Kysuce, kvôli čomu prechádza na zaužívaný názov Zborník Kysuckého múzea.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Takto predstavili Lucie v roku 2015 členky folklórneho súboru Račan Oščadnica v Skanzene Vychylovka. (zdroj: Janka Berešová, Kysucké Múzeum Čadca)

Zborník je určený predovšetkým záujemcom o históriu a hmotnú i duchovnú kultúru regiónu Kysúc. Múzeum o tom informuje na svojej internetovej stránke.

Zborník prináša podľa Miroslavy Jančulovej z Kysuckého múzea najnovšie vedecké výsledky práce odborných pracovníkov múzea, externých prispievateľov z iných múzeí, vedeckých a univerzitných pracovísk. "V obnovenom zborníku sa čitatelia dozvedia nové poznatky z oblasti histórie, zachytávajúce životný príbeh Mojžiša III. Suňoga, ktorý pokračoval v šľapajach svojich predkov v osídľovaní Kysúc. Spoznajú život Petra Hrabovského z Hrabového, ktorému bol tento kraj

taký blízky, až si prial byť pochovaný v Kysuckom Novom Meste,"

doplnila Jančulová.

"Okrem toho zistia, aké bolo kysucké liehovarníctvo, aký bol rozvoj Kysúc počas veľkej hospodárskej krízy a aký význam mala židovská menšina na Kysuciach v oblasti drevárskeho priemyslu. Zborník poskytuje čitateľom pohľad na vplyv krajiny v súvislosti s prirodzeným pohybom, obraz na úradníkov strečnianskeho panstva v zamestnaneckých súpisoch. A v neposlednom rade vykresľuje príbehy

a spomienky Ondreja Strýčka na obdobie pred prvou svetovou vojnou a zastúpenie vojakov z Kysúc v rámci československých légií, pôsobiacich na ruskom fronte," dodala Jančulová.

Čitatelia sa okrem informácií z kysuckého prostredia oboznámia aj s tým, ako to bolo s poľským čarodejníkom z Rzachova a s príbehom zabudnutej, no novoobjavenej veduty z Prievidze. "V závere zborníka prinášame krátku recenziu, predstavujúcu socioekonomické perspektívy rozptýleného osídlenia na Slovensku. Ale aj to, aký bol pre Kysucké múzeum projektový rok 2020," uzavrela Jančulová.