S boľavým zubom budete musieť do Žiliny

Od 1. januára zrušil Petramed zubnú pohotovosť. V Čadci začne nová fungovať až v polovici februára.

5. jan 2021 o 9:01 Pavol Stolárik

Rozbolel vás zub a váš lekár práve neordinuje? Najmenej do polovice februára vám neostane nič iné, len sadnúť do auta alebo autobusu a vybrať sa na ošetrenie na zubnú pohotovosť do krajského mesta Žilina. Nie je to však také jednoduché.

Zubnú lekársku službu prvej pomoci vykonáva pre spádovú oblasť okresu Čadca po novom od 1. januára Zubno–lekárska pohotovostná služba SK-DENTAL na ulici Jána Milca v Žiline. Čo musíte urobiť ako prvé je kontaktovať telefonicky recepciu kliniky.

Podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti SK Dental Štefana Siskoviča, vzhľadom na zvýšené hygienické štandardy, je aj akútne ošetrenie pacientov možné iba po telefonickom objednaní na čísle recepcie 0911 601 158.

Aj toto sa dozviete - ako to vyzerá so zubnou pohotovosťou v Kysuckej nemocnici a kedy ju konečne otvoria - je zubná pohotovosť povinná ošetriť a COVID-19+ pacienta - čo ak sa vám nepodarí nájsť svojho zubára

"Pacienti kontaktujú kliniku telefonicky a podľa situácie sú preobjednávaní na termíny podľa aktuálnych možností - a najmä podľa príznakov, , karantény a problémov v ústnej dutine - zubný lekár odporučí ďalší postup. Pacienti by mali veľmi zodpovedne informovať lekára čí nemajú nariadenú karanténu alebo nemali kontakt s osobou s podozrením na COVID-19 alebo s osobou s potvrdeným COVID-19 a nemajú žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti z dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.). Platí, že pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia pacient musí mať na tvári rúško," dodáva Siskovič.