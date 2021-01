Kysuckým karatistom sa darilo na medzinárodnom turnaji

Cvičenci zo Starej Bystrice súťažili on-line.

7. jan 2021 o 8:17 Jaroslav Knapec

Nájsť v dnešnej dobe, ktorá je poznačená pandémiou a zároveň dodržiavaním rôznych nariadení, spôsob zapojenia detí do športových aktivít je dosť náročné.

Zvlášť pre športy, ktoré sa konajú v uzatvorených priestoroch, ako je karate.

V roku 2020 bolo zrušených veľa naplánovaných športových aktivít a súťaží, či už riadených Slovenskou federáciou alebo Svetovou federáciou VUKF – Karate.

Po konzultáciách s vedením Slovenskej federácie karate sme rozbehli online tréningy s reprezentačnými trénermi pre kata aj kumite. Do tejto aktivity sa zapojilo mnoho cvičencov a pretekárov, ktorí si mohli aj cez takú náročnú dobu kvalitne zacvičiť.

Neostalo to len pri tréningoch. Slovenská federácia karate a Svetová organizácia VUKF rozhodli o usporiadaní európskeho pohára XXIII Slovakia open E Tournament v kata a kumite online formou. Účasť na tomto turnaji potvrdilo dvanásť štátov a 1 450 pretekárov. Jednou z foriem cvičení bolo nacvičiť súborné cvičenie kata, druhá forma bola predvedenie techník do kumite na imaginárneho sparingpartnera (väčšinou to boli maky vari – panáky), pričom útok trval 30 až 45 sekúnd.

Tieto aktivity sa natočili na video a poslali to centrály, kde boli sústredení online formou rozhodcovia zo všetkých zúčastnených krajín. Do tejto aktivity sa zapojil aj Klub CVČ Stará Bystrica. Natočiť jednotlivé videá chcelo veľa času a prípravy. Bola to aktivita, ktorú cvičenci robili prvýkrát a urobiť kvalitné zábery techník bolo náročné.

Cvičenci to zvládli na výbornú. Za Starú Bystricu boli prihlásení Mário Paholek, Andrej Chmúra, Marián Prievozník, Juraj Dubovický, Soňa Grigová, Rebeka Žovinová, Samuel Fedor, Dominik Hulák a Mário Hulák.

Výsledky karatistov zo Starej Bystrice:

Mário Paholek: 1. miesto - súborné cvičenia kata, desitabilites 18 rokov,

2. miesto - od 18 do 20 rokov do 3 kyu,

Andrej Chmúra: 3. miesto - kumite 14-18 rokov,

Juraj Dubovický: 6. miesto - kumite 10-11 rokov,

Marián Prievozník: 4. miesto - kumite 14-18 rokov,

Rebeka Žovinová: 8. miesto - kumite 14-18 rokov (dievčatá),

Soňa Grigová: 9. miesto - kumite 14-18 rokov (dievčatá),

Samuel Fedor: 11. miesto - kumite 12-13 rokov.