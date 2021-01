ANKETA: Dajú sa osobnosti regiónu Kysúc zaočkovať?

Prečítajte si argumenty verejne známych ľudí.

11. jan 2021 o 14:50 Radoslav Blažek

Vakcinácia voči ochoreniu COVID-19 priniesla do spoločnosti množstvo otázok. Hoci zaznievajú aj negatívne hlasy, väčšina ľudí je za očkovanie.

Týždenník MY Kysuce sa v ankete pýtal, či sa osobnosti regiónu Kysúc dajú zaočkovať alebo nie - ak áno/nie prečo?!

Odpovedali divadelník a IT špecialista František Tulec, výkonný riaditeľ zubnej kliniky Petramed Čadca Peter Džupa, primátor Čadce Milan Gura, výskumník v KInIT (Kempelenov inštitút inteligentných technológií) Peter Pištek, primátor Turzovky Ľubomír Golis, profesionálny futbalista (hráč SFC Opava) René Dedič, primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa, učiteľka ZŠ a predsedníčka OZ Stružielka Simona Melicherová, starosta Makova Martin Pavlík a primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda.

ANKETA

Peter Džupa, výkonný riaditeľ zubnej kliniky Petramed Čadca: Očkovanie jednoznačne podporujem – a to nie len teraz, ale dlhodobo. Očkovanie je tu s nami už viac ako 100 rokov a vďaka očkovaniu sa ľudstvu podarilo obmedziť mnoho ochorení. Napríklad detskú obrnu, ktorú na Slovensku vďaka očkovaniu nepoznáme už od roku 1960, sa podarilo v roku 2020 úspešne „vykynožiť“ aj v Afrike. Zároveň si ako zdravotník uvedomujem svoju zodpovednosť voči pacientom, s ktorými prichádzame do kontaktu a ktorých sme povinní chrániť aj cestou svojho očkovania. Takto sa očkujeme proti iným chorobám a teda COVID-19 by nemal byť výnimkou. A, samozrejme, v neposlednom rade si chcem konečne dopriať pivo vo svojom obľúbenom podniku, či vycestovať za rodinou do Prahy. Bez očkovania si ani jednu z týchto vecí v dohľadnej dobe neviem reálne predstaviť.

René Dedič, profesionálny futbalista (hráč SFC Opava): V súčasnosti sme každý týždeň povinne raz testovaní na COVID-19. Čo sa týka očkovania, máme nejaké informácie, že profesionálni športovci budú musieť byť očkovaní povinne. Takže je možné, že rozhodnuté bude za nás. Ak by som mal však na výber, asi by som sa nedal očkovať.

Peter Pištek, výskumník v KInIT (Kempelenov inštitút inteligentných technológií): Určite sa budem očkovať. Chcem ochrániť svoje zdravie a nechcem nakaziť svojich príbuzných a známych.