Otužovanie ich pohltilo. Svište sa rozrastajú, plánujú založiť klub

Pre netypický wellness si chalani vybrali Povinský potok.

14. jan 2021 o 8:27 Radoslav Blažek

Niektorí nad otužovaním krútia hlavou, iní rozmýšľajú, že by to aj skúsili, no stále nenabrali odvahu. Faktom však je, že kúpanie v studenej vode sa na Kysuciach rozmáha čoraz viac. Okrem klubov Krasňanské mrože a Čierne wydry z Trojmezí sa sformovala aj skupinka otužilcov na dolných Kysuciach, ktorá si hovorí Kysucké svište.

„K otužovaniu sme sa prvýkrát dostali v marci minulého roku. Na Slovensku sa začal šíriť koronavírus, vláda prijala prvé opatrenia. Viacerí chalani nejaký čas nepracovali, boli doma. Povedali sme si, poďme to vyskúšať, urobíme niečo pre svoje zdravie,“ opisuje otužilecké začiatky Kysuckých svišťov Slavomír Šlapka.

Práve on spolu s Michalom Ďurčom, Petrom Bollom a Františkom Šuškom patril medzi prvých borcov, ktorí si to namierili do studenej vody.

Na úvod ťahali 12-dňovú šnúru

Pre netypický wellness si chalani vybrali Povinský potok. Miesto vyhliadol práve Slavomír Šlapka, ktorý tadiaľ chodil na bicykli.

„Okamžite nás to chytilo. Keď to človek raz skúsi, cíti eufóriu, chce tam ísť znova a znova. My sme hneď na úvod ťahali až 12-dňovú šnúru, deň čo deň sme sa otužovali,“ smeje sa Slavomír.

Partia sa postupne rozrástla, dnes ich je vyše štyridsať. Kúpať sa chodia minimálne trikrát v týždni.

„Ľudia nás sledujú na facebookovej stránke Kysucké svište, píšu nám, neustále sa pridávajú noví. Sú to mladší, ale aj starší ľudia, ženy aj muži. Napríklad teraz mi písal 45-ročný chlapík, že sa chce pridať,“ pokračuje.

Chcú založiť klub

Skupina otužilcov reálne uvažuje nad založením klubu pod názvom Kysucké svište. Podporu vidia u starostky Poviny Aleny Dudekovej, ktorá kúpanie svišťov v obecnom potoku uvítala.

„Komunikujeme s ňou. Je rada, že sme sa tam udomácnili. Hovorila nám, že by nám aj vedela pomôcť, kebyže založíme klub. Takže určite nad týmto zámerom uvažujeme,“ hovorí Šlapka.

Podľa jeho slov má otužovanie naozaj priaznivé účinky, budovanie imunity nie je len mýtus. „Nielen to, človek si zlepšuje aj psychickú odolnosť, pripraví sa na lepšie zvládanie stresových situácií,“ tvrdí.

„A k tej imunite. Na jar či jeseň som vždy býval chorý. Odkedy sa otužujem, nebolo mi absolútne nič. Takže asi to naozaj funguje,“ pokračuje Slavomír Šlapka.

Zimy sa báť netreba

S chalanmi navyše vytvorili výbornú partiu, o zábavné situácie nie je núdza. Kysucké svište tak aj touto formou pozývajú nových členov, aby neváhali a pridali sa k ním. Zimy sa vraj báť nemusia.

„Netreba sa toho báť. To je základ. Platí pravidlo, že čím je voda studenšia, ideálne do 4 stupňov Celzia, tým lepšie je to pre organizmus. Telo sa začne brániť a vytvára si teplo, po 20 sekundách je človeku naozaj výborne. Každý, kto to skúsi, mi dá za pravdu, že je to naozaj tak,“ dodáva na záver.