Chcela len žiť zdravšie, napokon je vicemajsterkou Veľkej Británie

Zmena životného štýlu jej priniesla aj športové úspechy.

17. jan 2021 o 13:41 Marián Masaryk

Do Anglicka išla pred viac ako desiatimi rokmi za prácou, napokon tam zostala dodnes. Popri zamestnaní sa čoraz viac začala venovať cvičeniu, až sa dostala ku kulturistike. Rýchlo sa v nej vypracovala a v súčasnosti patrí medzi najlepšie krajine.

Monika Svobodová z Čadce má už na konte viacero medailí z rôznych regionálnych aj medzinárodných súťaží vo Veľkej Británii. Ako sama hovorí, ešte zďaleka nekončí a stále má motiváciu posúvať sa vyššie. Navyše, pomáha aj iným, keďže je tiež kondičná a mentálna trénerka.

Kulturistike obetovala všetko

Kedy a prečo ste začali s kulturistikou?

S kulturistikou som začala pred štyrmi rokmi. Chcela som zmeniť môj životný štýl na zdravší, čiže viac športovať, zdravšie sa stravovať a hlavne prestať fajčiť.

Športovali ste aktívne už predtým?

Od detstva som bola športovo založená. Zúčastňovala som sa školských súťaží v rôznych športoch, napríklad rýchly beh, plávanie, stolný tenis či skok do diaľky. Keď som v 23 rokoch prišla do Anglicka, skúsila som po prvýkrát posilňovňu a začala som cvičiť, ale nie ťažké váhy. Asi desať rokov som cvičila s prestávkami.

Prečítajte si tiež: Strieľal góly, bránil aj chytal. Na dosah má výnimočnú métu Čítajte

Kedy nastal ten zlom, že sa idete kulturistike venovať naplno a súťažne? Čo bol prvotný impulz?

Zlom nastal presne pred štyrmi rokmi, keď som sa rozhodla znova začať cvičiť. Jeden slovenský tréner mi dohovoril, nech idem súťažiť. Dovtedy som o súťaži nikdy nepočula. Povedala som si, že keďže som nikdy neinvestovala do seba a stále sa vraciam do posilňovne, tak do toho idem naplno a skúsim to.

On bol teda ten, kto vás k tomu športu priviedol? Je to bývalý kulturista?

Áno. Pracoval vtedy ako tréner, ale bol jediný so skúsenosťami zo súťaží v tom fitness centre, ktoré som navštevovala.

Po akom čase ste začali súťažiť a dosahovať úspechy?

So spomínaným trénerom som pracovala asi tri mesiace. Potom som sa presťahovala do inej časti Anglicka a začala som trénovať s jednou slávnou anglickou trénerkou Carol Streeterovou. Ona ma pripravila na moju prvú súťaž v naturálnej kulturistike v rámci regionálnej federácie NPA. Prvé výsledky sa dostavili po roku.

Čo všetko ste museli obetovať, aby ste uspeli?

Obetovala som tomu cely môj voľný čas. Išla som to toho na sto percent – žiaden alkohol, žiadne cigarety, žiadne párty. Začala som sa zdravo stravovať a cvičila som päťkrát do týždňa.

Ako ste to stíhali popri zamestnaní?

Pracovala som ako manažérka v reštaurácii, takže to bolo o niečo ťažšie hlavne s prípravami na súťaž. Vtedy som však ešte nevedela, ako ďaleko zájdem alebo ako ďaleko to pôjde. Vášeň som v tom našla až po prvej súťaži.

Článok pokračuje pod video reklamou

ĎALEJ SA DOČÍTATE: - ako často a ako dlho trénuje - prečo by sa kulturistikou neuživila - čo je pre úspešného kulturistu najdôležitejšie - aký je rozdiel medzi kulturistikou a fitness - koľko stojí príprava kulturistu na súťaž

Odišla za prácou, zostala tam dodnes

V súčasnosti stále dokážete spájať kulturistiku a prácu?