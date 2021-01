Argumenty ministerstva za zrušenie súdu v Čadci sa vzájomne vylučujú

Z Kysúc vymažú inštitúciu so 160-ročnou históriou.

18. jan 2021 o 10:21 Radoslav Blažek

Ministerstvo spravodlivosti (MS) plánuje prekresliť súdnu mapu na Slovensku. V rámci zásadnej reformy zanikne 24 okresných súdov, medzi nimi aj Okresný súd v Čadci.

Ministerstvo vedené Máriou Kolíkovou zverejnilo materiál, v ktorom sú podrobne opísané argumenty, na základe ktorých vznikne nová súdna mapa.

Mnohé informácie, ktoré sa týkajú zániku Okresného súdu v Čadci, si však vzájomne odporujú. Nesúhlas so zrušením dôležitej inštitúcie vyjadrilo Združenie miest a obcí Kysúc (ZMOK), ktoré sa plánuje pridať do avizovanej petície za zachovanie súdu, ktorú pripravuje mesto Čadca. Svoje námietky na reformu adresovali na ministerstvo aj zamestnanci Okresného súdu v Čadci.

Ministerstvu sme v súvislosti s touto problematikou poslali viacero otázok, do redakčnej uzávierky sme odpoveď nedostali.

AJ TOTO SA DOZVIETE ktoré argumenty v materiáli ministerstva nesedia

aká je história Okresného súdu v Čadci

že napríklad Liptov, Orava, Turiec budú mať svoj súd a Kysuce budú patriť pod akýsi nesúrodý celok

aké kroky chystá mesto Čadca a ZMOK

Ministerstvo spravodlivosti na naše otázky nereagovalo

Zanikne súd s vyše 160-ročnou históriou

Na základe reformy súdnej mapy sa zníži počet zo súčasných 54 obvodov okresných súdov na 30 súdnych obvodov prvostupňových súdov.

V materiáli sa uvádza, že zmeny v súdnej mape znamenajú v podstate návrat k stavu do roku 1996. Ak by sa ministerstvo držalo tohto tvrdenia, súd v Čadci by z novej súdne mapy nezmizol, keďže fungoval aj pred rokom 1996.