Káder Slovana či DAC? Každý má právo na svoju politiku, vraví Staňo

Pavol Staňo je najlepším trénerom Fortuna ligy.

18. jan 2021 o 11:20 Radoslav Blažek

„Nečakal som to, ale nebojím sa tejto výzvy. Urobím všetko pre spokojnosť vedenia a najmä každého fanúšika MŠK Žilina,“ presne tieto slová povedal začiatkom roka 2020 Pavol Staňo, ktorý sa stal v poradí 73. trénerom v histórii futbalovej Žiliny.

Hoci počas prvého roku na lavičke Šošonov musel prekonať neľahké prekážky, futbalová verejnosť vie, že svoje slová dodržal.

Druhý najmladší tím v Európe s vekovým priemerom 21,2 roka hrá pod jeho taktovkou výborný futbal, mužstvo je v lige na tretej priečke za nabitými mužstvami bratislavského Slovanu a DAC Dunajská Streda.

Aj to sú dôvody, prečo ho denník Šport vyhlásil za trénera jesene Fortuna ligy...

Ako hodnotíte vaše doterajšie pôsobenie na lavičke MŠK Žilina?

Pozitívne. To, čo sa od nás na začiatku čakalo, sme splnili. Dostal som do vienka mladé mužstvo. Do prestávky spôsobenej koronavírusom sme mali dobré výsledky, pripísali sme si tri výhry a jednu remízu, prezentovali sme sa dobrým futbalom. Prišla pauza, z mužstva mi vypadlo veľa hráčov, ligu sme dohrávali naozaj s mladučkým kádrom. Boli sme príjemným prekvapením konca minulej sezóny, hrali sme taký zdravý a behavý futbal. Cez letnú prestávku sme dobre trénovali, čo sme jasne potvrdili na ihrisku. Podľa mňa sme príjemným prekvapením súťaže.

Vieme, že netrénujete pre ocenenia. Predsa len, denník Šport vás vyhlásil za trénera jesene vo Fortuna lige. Čo na to hovoríte?

Určite to je impulz k ďalšej práci. Futbal mám rád, preto sa mu od malička venujem. Samozrejme, cieľom nie je ocenenie, ale človek chce byť docenený. Takže, je to pre mňa motivujúce, teším sa z toho. Je to len začiatok mojej trénerskej kariéry, bude ťažšie to potvrdiť. Máme však výborné podmienky, chalani na sebe chcú pracovať. Výsledky sa tak musia dostaviť.

Krátko po vašom nástupe na trénerskú stoličku ste zažili turbulentné obdobie. Ligu prerušili, z kádra odišlo viacero hráčov. Ako ste to zvládli, nemali ste chuť s tým praštiť aj vy?