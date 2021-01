Koronavírus: Odberné miesta v Kysuckom Novom Meste

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Kysuckom Novom Meste.

19. jan 2021 o 9:28 Iveta Hažíková

„Kým nebude k dispozícii postačujúce množstvo očkovacích vakcín, s opätovným testovaním obyvateľstva súhlasím,“ vraví primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda.

Najviac ho mrzí nedostatočná komunikácia zo strany vládnych predstaviteľov, ktorí im podľa jeho slov neposkytujú dôležité informácie v dostatočnom predstihu, aby sa mohli adekvátne pripraviť. „Príprava testovacích miest nie je len finančne, ale aj časovo náročnou záležitosťou. Ide o zvládnutie celého manažmentu. Od prípravy materiálu, priestorov, najmä však zdravotníkov,“ konštatuje Mihalda.

„Testovať sa bude od piatku do nedele, v kratších časových rozmedziach. K dispozícii budú v našom meste tri testovacie miesta. Prvé, štandardné, stabilné, sídli v budove polikliniky, ďalšie dve sú mobilné na futbalovom štadióne. Ďalšie v Klube 75 stále čakajú na oficiálne otvorenie ministerstvom zdravotníctva. Okrem mobilných odberových miest priamo v meste budú k dispozícii ďalšie tri testovacie stanice v mestských častiach. V piatok to bude Dolinský potok, v sobotu Oškerda a v nedeľu Budatínska Lehota. Štyri miesta sú otvorené od piatka do nedele naraz v budove gymnázia, v základných školách na Nábrežnej a Clementisovej ulici a v dome kultúry. Jedno bude určené na objednávanie sa vopred emailom, momentálne ešte nevieme, ktoré,“ informuje primátor.

Účasť odhadujú približne rovnakú ako v prvých dvoch kolách, teda okolo 8,5 tisíc obyvateľov. Testovanie prebehne tentokrát bez prítomnosti členov Armády SR. „Veríme, že občania budú disciplinovaní a žiadne bezpečnostné zásahy nebudú potrebné,“ dodáva primátor.