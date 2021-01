Koronavírus: Odberné miesta na Kysuciach (celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Kysuciach.

19. jan 2021 o 13:27 Pavol Stolárik, Pavol Vlček, Radoslav Blažek, Iveta Hažíková

Od 18. do 26. januára prebieha na Slovensku celoplošné testovanie. Pozrite si zoznam odberných miest v mestách a obciach na Kysuciach (zoznam postupne dopĺňame).

Obec Čierne

Testovanie sa v obci Čierne sa uskutoční v sobotu 23.1.2021 v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. a v nedeľu 24.1.2021 v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.

Prestávky: v sobotu 11:15 – 12:00 hod, 15:00 - 15:30 hod, v nedeľu: 11:15 – 12:00 hod.

V obci budú zriadené dve odberné miesta: odberné miesto číslo 1 bude v budove ZŠ Čierne – Ústredie, odberné miesto číslo 2 bude v budove ZŠ Čierne – Vyšný koniec.

Kysucké Nové Mesto

Gymnázium, Jesenského: 22.1.2021 - 24.1.2021, 9.00 - 17.00 hod.

ZŠ Nábrežná 845/17: 22.1.2021 - 24.1.2021, 9.00 - 17.00 hod.

Dom kultúry, Litovelská 871/3 (3 odberné miesta): 22.1.2021 - 24.1.2021, 9.00 - 17.00 hod.

ZŠ Clementisova 616/1: 24.1.2021, 9.00 - 17.00 hod.

ZŠ Dolinský potok 1114/28: 22.1.2021, 9.00 - 17.00 hod.

Oškerda, dom kultúry: 23.1.2021, 9.00 - 17.00 hod.

Budatínska Lehota, dom kultúry: 24.1.2021, 9.00 - 17.00 hod.

Obec Zborov nad Bystricou

Obecný úrad: 23. 1. 2021, 8.00 - 17.15 hod.

Na testovanie sa môžete objednať prostredníctvom rezervácie.

Turzovka

Kultúrny dom R. Jašíka ( iba pre online registrovaných): 23.1. 2021 – 24.1.2021, 8.00 do 18.00 hod.

Na testovanie sa môžete objednať prostredníctvom registrácie.

Spojená škola - TELOCVIČŇA ZŠ: 23.1. 2021 – 24.1.2021, 8.00 do 18.00 hod.

Nízkoprahové denné centrum DÚHA – Vyšný koniec: 23.1. 2021 – 24.1.2021, 8.00 do 18.00 hod.

Prestávky : 12:30 – 13:00 (posledný odber pred prestávkou o 12:00)

Radoľa

Odberné miesto bude v "starej budove" ZŠ Pod Mokrým. Testovať búdú určite v sobotu 23. januára a pravdepodobne aj v piatok 22. januára. Pripravujú spustenie rezervačného systému (pravdepodobne v stredu poobede sa bude dať začať rezervovať). Rezervácie si budú môcť zabezpečiť len naši občania (s trvalým pobytom a prechodným pobytom) ostatní iba ak ostanú voľné termíny.

Vysoká nad Kysucou

Obec Vysoká nad Kysucou zriadi dve odberové miesta ako tomu bolo v predchádzajúcom celoplošnom testovaní. Skríning bude prebiehať v dňoch 23. a 24. januára 2021. O spôsobe a taktiež i možnosti rezervácie sa na presný čas Vás budeme včas informovať.

ZÁKOPČIE

Testovanie sa uskutoční v sobotu 23.1.2021 v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod. (prestávka od 13.00. - 13.45 hod.)

Odberné miesta budú zriadené:

- v telocvični Základnej školy Zákopčie u Fľašíka

- v Kultúrnom dome v Zákopčí u Tarabov

miestnosť č. 1. - Telocvičňa Základnej školy u Fľašíka

(určená obyvateľom časti obce - Fľašík, Majer, Kordišov, Holých)

V čase od:

08:00 – 11:00 hod. Fľašík, Majer

11:00 – 12:45 hod. Kordišov

13:00 – 13:45 hod PRESTÁVKA

13:45 – 16:00 hod. Holých

16:00 – 18:45 hod. Fľašík, Majer

miestnosť č. 2. - Kultúrny dom u Tarabov

(určená obyvateľom časti obce - Tarabov, Hrošov, Kľukov, Balalov, Polievkov, Rulcov)

V čase od:

08:00 – 11:00 hod. Hrošov, Tarabov

11:00 – 12:45 hod. Kľukov

13:00 – 13:45 hod PRESTÁVKA

13:45 – 15:30 hod. Rulcov

15:30 – 17:00 hod. Balalov, Polievkov

17:00 – 18:45 hod. Tarabov, Kľukov