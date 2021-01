Do akadémie ho vzali spolu s Milanom Škriniarom

Za MŠK Žilina odohral aj niekoľko turnajov v zahraničí.

Bol lídrom obrany mužstva ŠK Radoľa, ktorému patrí po jesennej časti sezóny 2020/21 v šiestej lige ObFZ Kysúc priebežné šieste miesto. Dvadsaťsedemročný Erik Gašinec si vyskúšal aj slávnu žilinskú futbalovú akadémiu, neskôr pôsobil v Kysuckom Novom Meste. Dostal sa do ideálnej jedenástky jesene, v ktorej je aj jeho rodinný príslušník hrajúci v konkurenčnom klube.

Musia popracovať na premieňaní šancí

Radoľa je po jeseni v strede tabuľky. Predčili ste vaše očakávania alebo ste chceli byť vyššie?

Myslím si, že naše momentálne postavenie v tabuľke po jesennej časti ukazuje, na čo sme mali. Naše predsezónne ciele boli o nejaké to miesto vyššie, avšak, na druhej strane, vzhľadom na vyrovnanosť súťaže, naše postavenie v tabuľke nie je najhoršie. Navyše, máme ešte jeden neodohraný domáci zápas.

Strelili ste najmenej gólov v lige spolu s Olešnou. Chýbal vám strelec alebo ste mali len smolu v zakončení?

Áno, bohužiaľ, strelecky sme sa trápili počas celej jesennej časti. Šance na skórovanie boli v každom jednom zápase, či sme hrali doma alebo na ihriskách súpera. Bohužiaľ, veľa sľubných možností sme zahodili. Chýbal nám pokoj na kopačkách pri zakončení.

Ak by ste stihli dohrávku, mohli ste byť o pozíciu vyššie. Vyhovuje vám, že máte v rukách výhodu v podobe zápasu k dobru oproti štyrom tímom pred vami?

Neviem, či sa to dá nazvať výhodou. Či by sme odohrali tento zápas ešte na jeseň alebo ho dohráme v jarnej časti, určite pôjdeme do neho rovnako, a to s cieľom získať všetky body. Je to domáci zápas a doma takéto zápasy musíme vyhrávať, pokiaľ chceme byť v hornej polovici tabuľky.

Kde malo vaše mužstvo najväčšie rezervy? Aké pozitíva by ste našli na jeho hre?

Určite nám chyba väčší pokoj v útočnej časti hry, v zakončení. Doplatili sme na koncovku nie v jednom stretnutí, keď sme mali množstvo šancí na rozhodnutie a tieto šance ostávali často nevyužité, niekedy až trestuhodne zahodené. Na druhej strane, určité pozitíva môžem nájsť v našej defenzívnej časti. Myslím si, že tá nám v každom zápase išla, aj keď nejaké chyby tam isto sú. Celé mužstvo sa však dokonalo zapája do tejto činnosti a smerom dozadu maká naplno počas celého zápasu.

Na čom budete najviac pracovať cez zimu? Treba niečo zásadné zmeniť?

Aj keď by sme chceli počas zimy trénovať a pripravovať sa na jarnú časť, momentálna situácia nám to neumožňuje, jedine individuálne. Určite by sme mali však zamakať na útočnej fáze, tam máme tie rezervy asi najväčšie.

Pomohli im posily aj užitočný darček od obce