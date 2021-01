KORONAVÍRUS: Pri víkendovom testovaní v Čadci budú pomáhať aj poľskí lekári

Pri víkendovom plošnom testovaní v Čadci v rámci celoslovenského skríningu obyvateľstva na ochorenie COVID-19 bude pomáhať aj jedenásť lekárov z Poľska.

23. jan 2021 o 7:34 SITA

Pri víkendovom plošnom testovaní v Čadci v rámci celoslovenského skríningu obyvateľstva na ochorenie COVID-19 bude pomáhať aj jedenásť lekárov z Poľska. Informoval o tom primátor mesta Milan Gura. Poľské posily do odberových tímov zabezpečil čadčiansky okresný úrad.

"Je síce pravda, že pozitivita na Kysuciach a aj v našom okrese výrazne klesla, ale práve preto, aby sme zistili, aký je reálny stav s výskytom ochorenia COVID-19, vyzývam našich obyvateľov, aby sa na testovaní zúčastnili. Otestovaných by malo byť približne 16-tisíc ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 65 rokov s trvalým pobytom v meste Čadca," uviedol Gura.



Čadčania budú môcť počas dvoch víkendových dní využiť možnosť otestovať sa v niektorom z jedenástich odberových miest, ktoré budú otvorené od 8:00 do 18:00. V dvoch z nich, ktoré sú umiestnené v dome kultúry, sa pritom bude testovať aj počas pondelka 25. januára, ale už len v čase od 12:30 do 18:00.