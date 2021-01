Dopravu na Kysuciach vníma komplexne. Je kľúčové mať možnosť voľby, hovorí Mozol

Jeho prvé kroky viedli na stretnutie so zástupcami dolných Kysúc. Zdôrazňuje však, že k dispozícii je celému regiónu.

26. jan 2021 o 9:10 Radoslav Blažek

Kysuce sú v oblasti dopravy regiónom, pred ktorým stojí v najbližších rokoch azda najviac výziev na Slovensku. Hoci sa veľa hovorí o dobudovaní détrojky, súčasne treba rozbehnúť aj ďalšie dôležité projekty.

Spolupráca regiónu s ministerstvom tak musí byť najbližšie roky na maximálnej úrovni. Koordinovať ju bude Jozef Mozol z Krásna nad Kysucou, ktorý prijal výzvu a od konca minulého roka pracuje na pozícii poradcu ministra dopravy Andreja Doležala...

Čo viedlo k tejto spolupráci?

S pánom ministrom spolupracujem už niekoľko mesiacov. Ako krajský predseda hnutia SME RODINA som mu organizoval viaceré výjazdy či už k nám na Kysuce, alebo do ďalších regiónov v kraji. Môžem povedať, že naša spolupráca bola od začiatku veľmi dobrá a postupne sa zintenzívňovala, najmä čo sa týka nášho regiónu. Výsledkom toho bolo, že pán minister mi dal ponuku, ktorú som prijal a stal som sa jeho poradcom pre región Kysuce v oblasti cestnej a železničnej dopravy, cyklotrás a cestovného ruchu.

Keď to zhrnieme, znamená to, že minister považuje región za kľúčový a chce mať informácie z prvej ruky?

Vzťah pána ministra k nášmu regiónu odrážajú aj jeho dve osobné návštevy v priebehu piatich mesiacov. Prišiel by aj tretíkrát, ale epidemiologické opatrenia mu to neumožnili. Jedným z jeho prvých rozhodnutí bolo zaradenie D3 medzi priority ministerstva. Pred vyše mesiacom bola vypísaná súťaž na diaľničný privádzač do Kysuckého Nového Mesta. To jasne ukazuje, aký význam prisudzuje nášmu regiónu. Je dôležité povedať, že pred nami stoja kľúčové projekty, ktoré si budú vyžadovať aktívnu koordináciu a spoluprácu a práve preto potrebuje mať minister „styčného dôstojníka“, o ktorého sa tu môže oprieť.

Aké boli vaše prvé kroky v tejto pozícii?