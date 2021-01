Obdivoval Praženicov kabriolet, očarila ho Peckova rýchlosť

Pred svojím prvým zápasom zahviezdil.

26. jan 2021 o 14:51 Marián Masaryk

V regionálnych a oblastných súťažiach na Kysuciach rozhoduje už takmer pätnásť rokov. Tridsaťsedemročný Jaroslav Krenželák začínal ako futbalista, ale už v mladom veku mu učarovali píšťalka so zástavkou. Popri práci a rodine si stále nájde čas na svoj milovaný šport a so svojimi skúsenosťami sa snaží zvyšovať úroveň zápasov v dedinskom futbale.

Manželka mu jeho hobby toleruje

Ako dlho robíte rozhodcu? Hrali ste predtým aktívne futbal?

Mám 37 rokov a futbal som hrával v Korni, kde som prešiel cez žiakov a dorast. Pískať som začal v roku 2005 a s malými prestávkami sa tomu venujem dodnes.

Pískali ste len oblastné súťaže tu na Kysuciach alebo aj iné?

Bol som dve sezóny v piatej lige, ale kvôli práci som to musel nechať. Robievali sme často cez víkendy a nie vždy mi zamestnávateľ vyšiel v ústrety. Nevidel som zmysel v tom, aby som išiel na jeden zápas za mesiac, tak som sa vrátil do oblastného zväzu.

Venujete sa rozhodovaniu iba popri zamestnaní, vo svojom voľnom čase?

Samozrejme, z pískania by človek asi nevyžil. Aj keď by to bolo celkom fajn ísť do práce len cez víkend.

Koľko si rozhodcovskou prácou dokážete privyrobiť?

Tak akurát toľko, aby mi manželka tolerovala, že po týždni v práci ešte aj v nedeľu odchádzam od rodiny.

Keď Praženica prišiel na kabriolete...