Štúdium informačných technológií v Kysuckom Novom Meste je určite investíciou do budúcnosti

Patrí medzi najlepšie stredné odborné školy s najmenším počtom nezamestnaných absolventov v Žilinskom kraji. Viac ako 70 % jej absolventov úspešne pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Má tie najmodernejšie technológie, ktoré čakajú na šikovných študentov. Staň sa jedným z nich!

27. jan 2021 o 9:46

Získanie kvalitných vedomostí, schopností a zručností uplatniteľných v dnešnej vedomostnej spoločnosti v oblasti moderných priemyselných strojov a zariadení, informatiky, logistiky či ekonomiky je výbornou investíciou, umožňujúcou, aby mladý človek mohol byť neskôr úspešný, spokojný, šťastný a našiel si dobré zamestnanie, alebo si založil prosperujúcu firmu. Práve o to sa u nás v Strednej priemyselnej škole informačných technológií snažíme.

Odborné vzdelávanie má zelenú

Trvalo patríme k základným inštitucionálnym pilierom stredoškolského odborného vzdelávania na Kysuciach a v oblasti Žiliny. Sme najväčšou moderne a dynamicky sa rozvíjajúcou strednou odbornou školou v Žilinskom kraji. Vysoká kvalifikovanosť pedagógov, nadštandardné vybavenie školy modernými učebnými pomôckami a úzke prepojenie s potrebami trhu práce nám umožňuje poskytovať odborné vzdelávanie na veľmi dobrej úrovni so širokým záberom.

V maximálnej možnej miere ho prispôsobujeme požiadavkám zamestnávateľov a preto sú naši absolventi pre nich vyhľadávanými odborníkmi. Vzdelávame študentov v študijných odboroch elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku, mechatronika, strojárstvo so zameraním na grafické systémy a automobilový priemysel, veľmi žiadané sú študijné odbory logistika a informačné a sieťové technológie. Druhý rok, ako jedna z 5. škôl na Slovensku, otvárame nový odbor inteligentné technológie, v rámci ktorého chceme vychovávať špecialistov pre potreby priemyslu v nastupujúcej priemyselnej revolúcií Industry 4.0.

Predovšetkým posledné dva menované odbory sú významnou mierou prostredníctvom projektov podporované finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a vzdelávacím potenciálom domácich i renomovaných zahraničných firiem ako IBM, Intel a pod. V odbore IST je štúdium zamerané predovšetkým na výchovu budúcich programátorov, dizajnérov web stránok, správcov serverov a návrhárov sieťových technológií.

V odbore inteligentné technológie je okrem programovania štúdium orientované na smart technológie, internet vecí, databázové systémy, kybernetickú bezpečnosť, 3D technológie a aplikovanie prvkov umelej inteligencie do rôznych oblastí – predovšetkým do serverových a cloudových technológií. Určené sú pre žiakov s dobrými študijnými výsledkami. Viac ako 90 % absolventov týchto odborov úspešne pokračuje v štúdiu na vysokých školách.

Vďaka intenzívnemu zavádzaniu inteligentnej automatizačnej techniky do domov a bytov, ale predovšetkým do priemyselnej výroby v podnikoch (montážne linky s nasadením robotov a manipulátorov a pod.) je na trhu práce veľký dopyt po absolventoch študijného odboru elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku. Počas štúdia v tomto odbore sa žiaci naučia programovať v jazyku „C“, naprogramovať rôzne typy regulátorov, jednočipové mikropočítače, PLC systémy, bezpečnostné systémy a roboty. Zoznámia sa s priemyselnými počítačmi, zbernicami a ich pripojením do počítačových sietí v rámci riadenia podniku. Absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách alebo sa významne uplatňujú vo firmách v regióne, ale i v zahraničí.

Globalizovaním výroby je stále väčší záujem o absolventov logistiky. Títo u nás získajú odborné technickoekonomické vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým budú schopní vykonávať práce technicko-hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach, v súkromnom i štátnom sektore. Tieto im umožnia uplatniť sa na pracovnom trhu ako vysokokvalifikovaní pracovníci útvarov logistiky, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Študijný odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá. Kvalita vzdelávania je na vysokej úrovni Moderné trendy dýchajú na človeka už pri vstupe. Budovy sú zateplené. Vďaka projektom sme za posledné roky vybudovali nové multimediálne učebne informačných a komunikačných technológií, zaviedli sme do vyučovania interaktívne tabule a overovanie vedomostí študentov nám uľahčujú hlasovacie zariadenia.

S významnou podporou firiem máme vybudované moderné učebne logistiky, serverových technológií, montáží počítačov a CNC technológií. Dokončujeme modernizáciu školských dielní z projektu IROP. Pribudnú nám nové učebne CNC strojov, sieťových technológií, mikroelektroniky, serverových technológií, PLC systémov, solárnej techniky a automatizácie, aj nové výťahy, čím sa stane celá škola bezbariérovou. Naši učitelia napísali učebnice, ktoré sú sprístupnené študentom na školských vzdelávacích serveroch vo forme e-learningu, aby sa mohli efektívnejšie učiť i v prostredí domova cez internet.

Žiaci študijných odborov strojárstvo a logistika dostanú od školy „grátis“ tablety – pomôcku, aby sa mohli učiť aj bez nosenia ťažkých učebníc v tlačenej forme. Máme zavedený elektronický dochádzkový systém, elektronickú žiacku knižku i elektronickú triednu knihu. To umožňuje rodičom on-line kontrolu nad procesom učenia sa detí.

V oblasti informačných a sieťových technológií a elektrotechniky meníme v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky, Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity a ZAICT klastrom (združenie IT firiem v Žilinskom kraji) naše učebné osnovy tak, aby absolventi boli ešte lepšie pripravení na štúdium na uvedených fakultách i do praxe. V rámci spolupráce cez projekt OpenLab učia traja odborníci z firmy Siemens Healthineers našich žiakov 5 hodín programovania týždenne v jazyku C# a programovanie mobilných aplikácií. Prax internetu vecí učí odborník z firmy Scheidt & Bachmann.

Ocenenie dlhodobo vysokej kvality vzdelávania

S výraznou podporou nášho zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja, sme úspešne zavŕšili proces certifikácie našej školy Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Jeho výsledkom je, že škola môže používať označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku. Toto nás súčasne ešte viac zaväzuje nepoľaviť v kvalite nastúpenej cesty, aby sme sa udržali medzi školami, ktoré patria k lídrom v tejto oblasti na Slovensku.

Sme úspešní

V škole študuje viac ako 780 študentov. Trvalo patríme medzi najlepšie stredné odborné školy s najmenším počtom nezamestnaných absolventov v Žilinskom kraji. Na konci roka 2020 sme boli Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy opätovne zaradení medzi úspešné stredné odborné školy s výbornými výsledkami.

Sme najlepšie vybavenou školou výpočtovou technikou v kraji. Na podporu vzdelávacieho procesu využívame takmer 600 počítačov zapojených do siete a na internet prostredníctvom viacprocesorových serverov od firmy IBM a Fujitsu. Väčšina predmetov sa vyučuje s podporou výpočtovej techniky, čo študentov veľmi zaujíma. Vysokú úroveň vzdelávania dokazujú popredné umiestnenia našich študentov v rôznych odborných súťažiach s celoslovenskou pôsobnosťou.

Na internet sme pripojení rýchlou optickou linkou.

Celá škola je pokrytá wifi signálom. Žiaci majú možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov, ktoré je potrebné k práci na elektrických zariadeniach, medzinárodný certifikát firmy Cisco pre počítačové siete a plánujeme tiež vydávať certifikáty i ďalších firiem ako Microsoft, IBM a pod. Študenti sa môžu prihlásiť na štátnu skúšku v písaní na počítači. Vo vybraných predmetoch sa pokúšame nové poznatky odovzdávať v anglickom jazyku, čím naši absolventi získavajú dobré predpoklady pre odbornú prácu v zahraničí. Žiaci v rámci rôznych projektov Erazmus+ môžu vycestovať do zahraničia.

Celkovo viac ako 70 % našich žiakov úspešne študuje na vysokých školách. Žiaci využívajú multifunkčné ihrisko s umelou trávou, dve moderne vybavené telocvične, posilňovňu a štúdio aerobiku. Ponúkame im ubytovanie v zateplenom a zmodernizovanom školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni. Svoj talent a záľuby môžu rozvíjať vo viac ako 40 krúžkoch – športových, jazykových, literárnych i odborných ako stavba robotov, strihanie videa, počítačové – tvorba web stránok, AutoCad, ProEngineer, OrCad a pod.

V technických a športových súťažiach dosahujeme dlhodobo výborné umiestnenia v kraji i na Slovensku. To všetko prebieha s výraznou podporou nášho zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja, našich sponzorov a firiem ako sú Schaeffler Kysuce, s. r. o., Kia Motors Slovakia, s. r. o., Komad, s. r. o., Siemens, s. r. o., Drevoindustria Mechanik, s. r. o., Azet.sk, a. s., Scheidt & Bachmann Slovensko, s. r. o., Kros a. s. a ďalších ako i rodičov, ktorí nám pomáhajú skvalitňovať a modernizovať vyučovací proces.

V tomto roku začíname realizovať dva nové projekty podporené z prostriedkov EÚ v sume viac ako 400 tisíc eur. Máme tie najmodernejšie technológie aktuálne požívané v praxi, čakajúce na šikovných študentov. Budeme radi, ak prídete študovať k nám.