Škola s dlhoročnou tradíciou a kvalitou

Stredná odborná škola strojnícka na Športovej ulici v Kysuckom Novom Meste už dlhodobo patrí medzi najkvalitnejšie a najprogresívnejšie školy svojho druhu v Žilinskom kraji so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, ekonomiku a poľnohospodárstvo.

27. jan 2021 o 10:01

Vyučovací proces na Strednej odbornej škole strojníckej je certifikovaný medzinárodnou spoločnosťou International Education Society (IES). Od roku 2020 je škola Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre INDUSTRY 4. 0 a pracuje pri nej Regionálna platforma zamestnávateľov čo je nesporne znak kvalitnej prípravy žiakov.

Na škole študuje 488 žiakov denného štúdia vo vybraných učebných a študijných odboroch. Odbornú prípravu zabezpečuje tím skúsených a kvalifikovaných odborníkov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Na výučbu moderných technológií slúžia zriadené odborné učebne, vybavené najnovšou technikou. Na počítačoch, pripojených do siete, sa vyučuje INTYS, Sinumeric, AUTOCAD, CREO, MultiSim, FluidSim, Eagle – v rámci strojárskych predmetov a elektroniky, ekonomické smery využívajú programy All ten Fingers, Alfa, Omega, Olymp.

V školskom roku 2021/2022 si môžete vybrať z týchto odborov:

Škola zabezpečuje neustálou modernizáciou vybavenia progresívne a sofistikované vyučovanie. Príkladom je CNC stroj EMCO 25A s poháňanými nástrojmi a odmeriavacou optikou s riadiacim systémom Sinumerik 840D.

NOVÉ STROJOVÉ VYBAVENIE – dielne odborného výcviku – simulátor virtuálneho zvárania Fronius, ručný simulátor zvárania quide WELD VR, zváracie agregáty na TYG a obalovanú elektródu, CNC sústruh CONCEPT TURN 60 s riadiacim systémom SINUMERIC OPERATE a PLC systémy. Žiaci elektrotechnických odborov získali cvičné panely na nácvik zapájania elektroinštalácie a PC zostavy so softvérovým vybavením.

Škola sa popasovala aj so zabezpečením on-line dištančného vzdelávania digitálnou technikou a podporou vzdelávaním pedagógov v tejto oblasti. Aktuálne prebieha on-line Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl a ich rodičov.

A ešte malý bonus. Počas letných prázdnin – neprázdninujeme, ale organizujeme pre deti Letnú akadémiu.

video //www.youtube.com/embed/n5Q6FgSI33M

DIELNE – zateplenie a nové učebne

Pre tých študentov, ktorí chcú pokračovať v ďalšom štúdiu po skončení školy hlavne na technických VŠ, je škola výbornou prípravou, o čom svedčí množstvo našich úspešných absolventov na významných postoch v rôznych podnikoch a univerzitách.

Škola realizuje odborný výcvik v dobre vybavených dielňach a originalita spočíva aj v spolupráci so strategicky významnými firmami v regióne, akými sú KIA Motors Slovakia, s.r.o., SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r.o., OMNIA – KLF a.s.,TN SLOVAKIA, s.r.o., Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., AGO, s. r. o., Kysucký Lieskovec, KINEX BEARINGS, a. s., DONGHEE SLOVAKIA, s. r. o., ELMAX ŽILINA, a. s. Metssa Tisue s.r.o a s ďalšími približne 20 zamestnávateľmi.

Vybraní žiaci poberajú podnikové, motivačné a sociálne štipendium. Zároveň môžu byť odmeňovaní za produktívnu prácu vykonávanú na pracoviskách zamestnávateľských spoločností počas odborného výcviku. V školskom roku 2021/2022 môžu žiaci odboru mechanik špecialista automobilovej výroby získaťpočas štúdia motivačné štipendium v maximálnej výške 63,76 € za mesiac.

Školu už niekoľko rokov úspešne vedie riaditeľ Ondrej Holienčík (na snímke druhý zprava)

Škola je priekopníčkou a lídrom duálneho vzdelávania

Od septembra 2015 škola aplikuje systém duálneho vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľskou spoločnosťou SCHAEFFLER Kysuce, spol. s.r.o. Postupne škola uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so spoločnosťou KIA Motors Slovakia, s.r.o., OMNIA KLF, a.s. a Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. a STAVO - KOV Žilina s.r.o. V súčasnosti sa na škole vzdeláva 159 žiakov v systéme duálneho vzdelávania v študijných odboroch mechanik nastavovač, mechnik mechatronik a v učebnom odbore mechanik špecialista automobilovej výroby.

Horúcou novinkou pre chlapcov a dievčatá je otvorenie nového študijného odboru AUTOTRONIK. Škola tak aktuálne reaguje na požiadavky trhu rozširovaním vyučovania o žiadané študijné a učebné odbory. Praktická časť záverečných a maturitných skúšok sa realizuje aj v zamestnávateľských spoločnostiach a mnohých šikovných študentov tu po úspešnom ukončení štúdia aj zamestnajú. Škola zastáva popredné miesto v uplatniteľnosti študentov na trhu práce. V niektorých odboroch bolo dosiahnuté vysoké percento zamestnaných, čo je konkrétnym dôkazom kvalitnej odbornej pripravenosti absolventov.

Voľnočasové aktivity a mimoškolská činnosť

Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste má skúsených pedagógov, ktorí vedú viacero krúžkov technického a športového zamerania. Žiaci SOŠ strojníckej príkladne reprezentujú svoju školu, ale aj Žilinský samosprávny kraj v športových a odborných súťažiach. Každoročne sa zúčastňujú a umiestňujú na popredných miestach v súťažiach odborných zručností, ako je ZENIT v strojárstve a elektrotechnike a tiež v rámci olympiád z cudzích jazykov, fyziky, matematiky, občianskej náuky. Na škole sa každoročne koná Stredoškolská odborná činnosť v rozmanitých oblastiach.

Dobré meno školy šíria umeleckí kováči, pravidelne sa úspešne zúčastňujú kultúrnych podujatí v rámci kraja a každoročne absolvujú výmenný pobyt s partnerskou školou vo Francúzsku. Rozbehla sa cezhraničná spolupráca vzájomných výmenných pobytov na praxi s troma rovnako zameranými školami v Českej republike (Český Těšín, Třebíč a Uherský Brod). V súťaži H2AC RC modelov vodíkových áut naši žiaci “Kysuckí strojníci” - reprezentanti Slovenska na majstrovstvách sveta Horizon Grand Prix World Final získali 7. miesto z 19. účastníkov.

Aj v tejto nelichotivej pandemickej situácii sa žiaci a pedagógovia zapájajú do online súťaží. Výrazné ocenenie od spoločnosti Siemens dosiahli mechatronici na Siemens Young Generation Award – ktorá pravidelne oceňuje talentovaných stredoškolákov. Skutočný študentský život je podporovaný mnohými projektami, do ktorého sú zapojení nielen žiaci, ale aj učitelia a majstri odbornej výchovy. Jeden z najzaujímavejších je projekt FIT 4 FUTURE podporený dánskou spoločnosťou VELUX. Názov “Zvýšenie atraktivity a kvality SOŠ Kysucké Nové Mesto“ hovorí za všetko.

Dôležitú úlohu v mimoškolskej činnosti zohráva Žiacka školská rada, ktorá koordinuje, zabezpečuje a riadi viaceré spoločenské aktivity: Červené stužky, Valentínska a Študentská kvapka krvi, Vianočný čaj, atď. Škola disponuje telocvičňou, je vynovená a vybavená horolezeckou stenou s výmerou cca 80 m2 s troma prevismi. Samozrejmosťou je moderná posilňovňa, sauna a workoutové ihrisko pre 18 cvičencov. Výchovno-vzdelávací proces sa nepretržite modernizuje, zavádzajú sa najnovšie technológie s cieľom čo najkvalitnejšie pripraviť našich študentov pre prax.