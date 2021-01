Vo veku 72 rokov nás opustil novinár a vydavateľ Štefan Šimák

Šimák bol spoluzakladateľom vydavateľstva 7 Plus a týždenníka PLUS 7 DNÍ.

V utorok (26. 1.) neskoro večer zomrel vo veku 72 rokov po dlhej a ťažkej chorobe novinár, vydavateľ a publicista Štefan Šimák.

Štefan Šimák sa narodil 27. marca 1948 v Turzovke. Vo svojom rodnom meste ukončil Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu a v rokoch 1966 - 1968 študoval na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici dejepis a ruštinu. Po sovietskej invázii do Československa v auguste 1968 štúdium prerušil. Začal sa venovať novinárskej práci. Ešte v tom istom roku sa stal redaktorom okresných novín Za nové Kysuce v Čadci.

O rok neskôr sa prihlásil na konkurz na miesto krajového redaktora Československého rozhlasu pre severné Slovensko so sídlom v Žiline. Na tomto poste strávil sedem rokov. V roku 1979 úspešne zavŕšil štúdium na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V ďalších rokoch pôsobil ako redaktor Československého rozhlasu v Bratislave a Prahe, zameriaval sa na zahraničnú politiku. V období rokov 1982 1987 pracoval v Moskve ako zahraničný spravodajca, neskôr ako vedúci moskovskej pobočky Československého rozhlasu. Za túto prácu dostal jedno z najvyšších rozhlasových vyznamenaní Zlatý mikrofón Československého rozhlasu.

Od roku 1987 bol zástupcom šéfredaktora hlavnej redakcie spravodajstva Slovenského rozhlasu. Po Novembri '89 patril k účastníkom revolučných zmien v rozhlase. Absolvoval manažérsky kurz vedúcich rozhlasových pracovníkov v Deutsche Welle v Kolíne nad Rýnom a zastupoval Slovenský rozhlas v European Broadcasting Union (EBU) v Ženeve.

V roku 1990 založil s Jozefom Dukesom a ďalšími spoločníkmi nezávislý týždenník Plus 7 dní. Od roku 1993 boli Štefan Šimák spolu s Jozefom Dukesom konateľmi vydavateľstva Spoločnosť 7 Plus, ktoré vydávalo množstvo populárnych periodík, napríklad denník Plus Jeden deň, týždenníky Plus 7 dní, Báječná žena, Šarm či mesačníky Zdravie, Záhradkár, Emma, Brejk a ďalšie tituly vrátane detských časopisov.

V roku 2013 sa súčasťou vydavateľstva stala internetová skupina Centrum Holdings (Atlas.sk, Centrum.sk). Spoločnosť 7 Plus v roku 2014 odkúpila investičná skupina Penta. O rok neskôr odkúpené vydavateľstvá prešli pod mediálny dom

News and Media Holding. Spoločne s Milošom Nemečkom sa tiež Štefan Šimák podieľal na založení Združenia vydavateľov periodickej tlače na Slovensku a bol jeho dlhoročným viceprezidentom.

Štefan Šimák spolu so synmi v apríli roku 2015 založil firmu Zámocké vinárstvo Pezinok. Venoval sa intenzívne rekonštrukcii Pezinského zámku a rozvoju vinárstva i gastronómie a cestovného ruchu v jeho priestoroch pod značkou Šimák Zámok Pezinok.

Za publicistickú činnosť mu v roku 2000 udelili cenu Krištáľové krídlo. Šimák tiež získal výročnú cenu Samuela Zocha za rok 2019, ktorú udeľuje Bratislavský samosprávny kraj. Za zásluhy o komplexnú rekonštrukciu Pezinského zámku v rokoch 2015 až 2019 mesto Pezinok 14. júna 2020 udelilo Štefanovi Šimákovi Medailu so stužkou "Za zásluhy o rozvoj mesta". Svoje skúsenosti s budovaním i predajom vydavateľstva zaznamenal v knihe Nehovorte mi magnát (2016).