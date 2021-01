Ako tínedžer už strelil takmer 100 gólov. Na zápasy sa vozil v kufri

Už ako žiak strelil za sezónu 27 gólov.

28. jan 2021 o 15:04 Marián Masaryk

Dominik Franek bol v jesennej časti sezóny 2020/21 najlepším strelcom tímu FK Lodno, ktorému patrí priebežné tretie miesto v siedmej lige ObFZ Kysúc. Osemnásťročný útočník skóroval päťkrát a priblížil sa k méte sto gólov v kariére. V minulosti hrával aj za Kysucké Nové Mesto, no za mužov debutoval v oblastnej lige.

Útok na čelo zmarili absencie

Je v tíme spokojnosť s priebežným tretím miestom v tabuľke?

Je, aj keď chceli sme byť jednoznačne na prvom mieste.

Mali ste až také vysoké ambície? Napriek tomu, aká silná je Raková?

Určite áno. Veril som chalanom, že vyhráme vonku aj doma, ale nepodarilo sa nám to.

Aké sú teda hlavné príčiny toho, že jeseň nebola podľa predstáv?

Neboli sme vždy v plnej zostave a chýbali nám hráči zo základu.

Prečítajte si tiež: Obdivoval Praženicov kabriolet, očarila ho Peckova rýchlosť Čítajte

Chýbali vám síce viaceré opory a skúsení hráči, no dobre ich zastúpili mladíci. Budete na jar už v plnej sile?

Určite áno.

Mladíci sa teda ukázali v dobrom svetle. Bude sa ich postupne viac presadzovať medzi mužmi?

Každý mladý hráč u nás dostane šancu sa ukázať.

Bolo by to tak aj v prípade, že by vám nechýbali skúsení hráči?

Áno, aj keď možno nie celý zápas. Určite by však dostali šancu hrať.

Ešte väčší potenciál má klub u žiakov, ktorí sú po jeseni tesne druhí vo štvrtej lige. Všímali ste si ich dobré výsledky?

Chodieval som sa pozerať na zápasy a videl som, že chalani sa zlepšujú. Išlo im to dobre a boli skvele zohraní.

Sú medzi nimi väčšie talenty, ktoré by sa mohli dostať do akadémií alebo vyšších líg?

Sú tam šikovní chalani, ktorých by som určite poslal vyššie, keďže na to majú.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: - prečo museli za Lodno chytávať hráči z poľa - čo priniesla tímu zmena herného štýlu - za ktoré dve kategórie stíhal Franek hrávať súčasne - prečo nezabojoval o vyššie súťaže vo väčšom klube - kto ho prehovoril na odchod z materského klubu - prečo musí u mužov viac trénovať - prečo sa vozil na zápasy v kufri

Článok pokračuje pod video reklamou

Nemali brankára, chytali hráči z poľa