Práca Miroslava Cipára stále napĺňa

Narodil sa vo Vysokej nad Kysucou, časti Semeteš. Počas svojej dlhoročnej kariéry pôsobil aj ako ilustrátor, grafik a sochár. Za svoju angažovanosť v oblasti kníh pre deti a mládež ho viacnásobne ocenili.

29. jan 2021 o 14:24 Pavol Vlček

Ako prežíva umelec jeseň svojho života? Aj o tom sme sa porozprávali s Miroslavom Cipárom.

Nedávno ste oslávili svoje 86. narodeniny. Nevytráca sa s postupom rokov chuť tvoriť?

Bohu vďaka nič iné ma nenapadá. Z práce mám radosť a je stálou náplňou môjho života.

Stihli ste aj v súvislosti s pandémiou zorganizovať nejakú oslavu pre rodinu, priateľov?

Vzhľadom na situáciu pochopiteľne nie. Mnoho gratulantov ma však kontaktovalo telefonicky. Ich priania boli príjemné, povzbudzujúce a niekedy až dojímavé.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za svoje dlhoročné pôsobenie ste zažili aj obmedzenia minulého režimu. Stáli ste pri zrode hnutia Verejnosť proti násiliu. Uvedomuje si podľa vás mladá generácia umelcov slobodu, v ktorej má možnosť tvoriť ?

Ono je to trošku zložitejšie. Mladá generácia má totiž iné druhy obmedzení a súčasná sloboda so sebou prináša potrebu iného rozhodovania. Často sa však zmietajú v názorových problémoch, pričom sa snažia nájsť to správne riešenie. Umenie sa ale vyvíja veľmi dynamicky. Diskusia o ňom, bude preto neustále aktuálna.

Prečítajte si aj: S rúškom sa na flaute hrať nedá Čítajte

Ako vnímate pandemickú situáciu v súvislosti s obmedzeniami umelecky orientovaných inštitúcií? Mnoho galérií funguje prostredníctvom virtuálnych prehliadok na internete. Môže však táto forma zastúpiť skutočný zážitok z návštevy galérie ?

Samozrejme, že osobný zážitok táto forma zastúpiť nemôže. Galéria má svoj zvuk a zároveň tichosť. Jej atmosféra je nenahraditeľná. V súčasnej situácií to ale umelecké inštitúcie naozaj nemajú ľahké. Doba, v ktorej žijeme, sa v súvislosti s opatreniami vyvíja rýchlo aj mimo pandémie koronavíru. Ako príklad uvediem moje návštevy múzea Louvre v Paríži. Keď som doň pred rokmi prvýkrát zavítal, mohol som na diela Leonarda Da Vinciho pozerať z bezprostrednej blízkosti a ,,takmer sa ich dotýkať“. Pri mojej ďalšej návšteve už bola Mona Lisa za sklom a o pár rokov neskôr, už stála pred obrazmi bezpečnostná ohrada.

Čo vaše plány do budúcna? Máte rozpracovaný nejaký projekt ?

Celý život je projekt. Momentálne pracujem na ilustráciách pre druhú knihu Jajkele od Tomáša Janovica a taktiež na Príbehoch Dona Quijota pre spolok svätého Vojtecha.

VIZITKA Miroslav Cipár sa narodil 8. januára 1935. Po skončení Žilinského gymnázia úspešne absolvoval vysokoškolské štúdium v obore slovenský jazyk a výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V hlavnom meste absolvoval taktiež štúdium grafiky a monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením profesorov Petra Matejku a Vincenta Hložníka. Počas svojho života stál pri zrode viacerých umeleckých a kultúrne zameraných projektov. V roku 1886 bol predsedom mestskej organizácie Zväzu výtvarných umelcov. V súčasnosti stále pracuje na nových projektoch.