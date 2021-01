Lekár: Pacient, ktorý behá polmaratóny, mal ťažký priebeh a pociťuje následky

Potvrdzuje, že k návratu do normálneho života nám pomôže len očkovanie.

29. jan 2021 o 15:36 Radoslav Blažek

S pacientami s ochorením COVID-19 sa do polovice novembra stretával na urgentnom príjme v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, teraz pomáha ľuďom so zmierňovaním následkov po prekonaní tohto zákerného ochorenia v ambulantnej starostlivosti.

Rozprávali sme sa s Oleksandrom Olashynom, lekárom Internej ambulancie Medmedical KLINIK v Oščadnici...

COVID-19 tu s nami žije už rok, no ľudia sa stále veľmi ťažko orientujú v záplave informácií a dezinformácií. Spočiatku sa šírili hoaxy, že COVID-19 v podstate ani neexistuje, dnes sa veľa špekuluje o očkovaní a jeho možných vedľajších účinkoch. Ako by podľa vás mali ľudia selektovať informácie?

Akákoľvek úvaha, či COVID-19 existuje alebo neexistuje, bola od samého začiatku úplne scestná. Ľudia, ktorí podporujú rôzne konšpiračné teórie, šíria hoaxy a akékoľvek dezinformácie, si ani neuvedomujú, ako škodia svojmu okoliu.

Viete, aj po roku je COVID-19 pre ľudí niečo nové. Pandémia tu od Španielskej chrípky nebola sto rokov. A všetko nové ľudí straší. Hľadajú si rôzne teórie, ako sa zachovať v tej svojej bubline. Snažia sa utekať od reality a nepripustiť niečo nové. Ale, COVID-19 existuje.

Každý lekár, ktorý sa aspoň raz staral o pozitívneho pacienta, mi je svedkom. Je to zákerné ochorenie, treba sa vyvarovať jeho podceňovaniu.

Hovoríte, že je to zákerné ochorenie. To preto, že nejde odhadnúť, aký priebeh ochorenia bude mať konkrétny pacient?

Najväčšia zákernosť tohto ochorenia je v tom, že vo veľkej väčšine je priebeh ochorenia veľmi ľahký. Tým pádom sú na svete milióny ľudí, ktorí si ochorením prešli s minimálnymi príznakmi, resp. úplne bezpríznakovo.

Značná časť týchto ľudí potom šíri, že COVID-19 je nič. Oni nehľadia na to, že 10 percent ľudí má vážne komplikácie či následky, o úmrtiach ani nehovorím.

Percentuálne to síce znie pomerne zanedbateľne, ale 10 percent ľudí z celej planéty, to sú desivé čísla – milióny ľudí. Keď hovorím o ťažkom priebehu, tak to myslím naozaj vážne.