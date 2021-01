Za nedodržiavanie opatrení hrozia nemalé pokuty

Mestskí policajti konštatujú, že ľudia sa viac zabávajú doma, narastá počet sťažností na rušenie nočného pokoja.

30. jan 2021 o 10:12 Pavol Vlček

Doba pandémie je spätá s dodržiavaním viacerých nariadení. Nosenie rúšok, zvýšená dezinfekcia či obmedzenia v oblasti pohybu sa stali bežnou rutinou. Napriek tomu, že ide kolektívne dobro, si však mnoho z nás vážnosť situácie neuvedomuje. O tom, do akej miery sú obyvatelia Čadce s opatreniami stotožnení sme sa rozprávali so šéfom Mestskej polície v Čadci Františkom Linetom.

Súčasné nariadenia sú do istej miery charakteristické častými zmenami. Je podľa vás informovanosť polície a občanov mesta dostatočná ?

My, ako polícia, samozrejme reagujeme na podnety a žiadosti z úradu verejného zdravotníctva. V súčasnosti je nevyhnutné byť online a overovať, čo aktuálne platí či neplatí. Osobne som členom krízového štábu mesta a neustále hľadáme na vzniknuté situácie vhodné riešenia. Je dobré, že existuje určitá spolupráca medzi miestnou a štátnou správou.

Aké sankcie či postihy hrozia za porušenie platných nariadení ?



Ku každému priestupku treba pristupovať individuálne a s odbornosťou. Napríklad pri nenosení rúška je polícia ako kontrolný orgán oprávnená uložiť pokutu až do výšky 1000 €.

Vzhľadom na opatrenia je zrejme nutné vykonávať viaceré kontroly. Môžete nám popísať bežný pracovný deň príslušníkov mestskej polície ?



Aj napriek súčasnej situácií musím konštatovať, že robota nám rozhodne neubudla. Reštaurácie a bary sú síce zatvorené, no ľudia sa začali zabávať viac doma. Vzhľadom na tento fakt evidujeme vysoký nárast počtu sťažností ohľadom rušenia nočného pokoja. Výjazdy sú preto neustále nutné. V rámci hliadkovej služby taktiež napomíname či kontrolujeme prevádzky, ktoré majú byť zatvorené.

Môžete uviesť nejaký konkrétny príklad porušenia nariadení ?



Áno, porušenia sme registrovali najmä prvé dva týždne od vyhlásenia núdzového stavu. Niektoré prevádzky totiž odmietli rešpektovať platné nariadenia a naďalej nechávali otvorené. Situácia sa v tomto ohľade odvtedy trochu upokojila, no musíme sa mať stále na pozore. Jednu kontrolu istej prevádzky sme totiž museli vykonať aj počas nedávneho víkendu.

Ako hodnotíte celkovú zodpovednosť počas obdobia pandémie COVID 19 u obyvateľov mesta?



Zodpovednosť hodnotím bez nejakých väčších výhrad. My, samozrejme vnímame, že verejnosť je z toho už unavená. Všetci by sme chceli, aby sa život vrátil do normálu. Musíme však vydržať a ostať zodpovední. Verím, že spoločnými silami a disciplinovanosťou to zvládneme.