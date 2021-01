Z nádejného novinára výletníkom. Zblízka sledoval svetové futbalové hviezdy

Otec rozhodca je jeho najväčší kritik.

30. jan 2021 o 14:46 Marián Masaryk

Slovan Klokočov nezažil ideálnu jesennú časť sezóny 2020/21 v siedmej lige ObFZ Kysúc. Patrí mu priebežné štvrté miesto so stratou pätnástich bodov na lídra z Rakovej, oproti ktorému však má jeden zápas k dobru. Jedným z ťahúňom mužstva, ktoré sa v minulom ročníku vrátilo do súťaže po dekáde, bol dvadsaťštyriročný záložník Pavol Jantoš. V minulosti pôsobil aj vo štvrtoligovom Staškove a v Olešnej.

Chýbali väčšia bojovnosť a chuť vyhrávať

Klokočov nemal najlepšiu prvú časť sezóny. Čím si to vysvetľujete?

Jeseň nám určite nevyšla podľa predstáv ani čo sa týka bodov, ani výkonov. Prvých päť zápasov som však vôbec nehral, nakoľko som bol pracovne v zahraničí, čiže sa mi to ťažšie hodnotí. Máme veľmi silné, mladé mužstvo, vynikajúci kolektív. Z môjho hľadiska nám chýbajú ešte troška skúsenosti. To sa ukazuje v našich výpadkoch počas zápasov, keď vedieme, sme lepšie mužstvo a o pár minút nehráme nič. Avšak, potenciál mužstva je podľa mňa obrovský, čiže je na čom stále pracovať a stavať.

Aj keď máte druhý najlepší útok a tretiu najlepšiu obranu lige, na lídra strácate až 15 bodov. Mohol za to len nedostatok skúseností?

Nevyšiel nám zápas v Lodne, kde sme viedli 2:1 a nakoniec sme prehrali. Podobne domáci zápas s Rakovou, ktorý skončil remízou, ale mali sme ešte nejaké šance na to, aby sme vyhrali. Čiže to sú práve body, ktoré nám chýbajú. Mrzí ma posledný zápas v Rakovej, kde sa hral vynikajúci prvý polčas na oboch stranách, ale práve po polčase sa ukázal ten rozdiel. Raková pokračovala, my sme opäť zaspali a výkon odišiel.

Nestihli ste dohrávkou s Rudinou, po ktorej ste mohli byť bližšie k prvej trojke v tabuľke. Myslíte si, že je to vaša výhoda oproti tímom s plným počtom zápasov?

Ja hlavne dúfam, že jarná časť sa začne. Čo sa týka zápasu, je škoda, že sa neodohral ešte na jeseň. Počas zimy sa nedá kvôli opatreniam spoločne pripravovať, čiže jar bude o to ťažšia, ale to asi pre každé mužstvo. Verím, že ten zápas zvládneme a odštartujeme jarnú časť s tromi bodmi.

Čo musíte ako tím urobiť pre to, aby ste mali lepšiu jar ako jeseň, ak sa odohrá? Na čom treba najviac zapracovať?

Vrátiť sa k tomu, čo nás zdobilo, keď sme začali v ročníku 2019/2020, a to bola bojovnosť a väčšia chuť vyhrávať. Máme naozaj vynikajúcich hráčov, ktorí by sa nestratili vo vyšších súťažiach. Super ľudí, ktorí pracujú pri klokočovskom futbale na čele s najlepším predsedom. Musíme sa ako tím viac zomknúť, dať si určité ciele, ktoré chceme dosiahnuť a hneď ako to bude možné, začať trénovať. Hlavne aby káder ostal taký aký bol a som presvedčený, že ukážeme toho ešte veľa.

Neuvažovalo sa v klube o posilách, ktoré by priniesli viac skúseností? Žiadni hráči sa nechystajú odísť?

Pokiaľ viem, tak sa nehovorilo o nikom, kto by mal prísť. Čo sa týka odchodov, dúfam, že káder ostane rovnaký. Máme pár hráčov, ktorí prišli z rôznych klubov a ukázali, že sú naozaj dobrí a kvalitní hráči. Čiže je logické, že ich možno budú ich materské kluby lákať späť. Ja však verím, že sa im u nás hrá dobre a že sú spokojní s kolektívom a futbalom a nebude sa im chcieť z Klokočova odísť.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: - aké sú úlohy stredného defenzívneho záložníka - čo chýba niektorým hráčom a trénerom na Kysuciach - aké je to byť futbalistom a mať otcu futbalového rozhodcu - ako dopadla sťažnosť, že otec pískal v zápase v jeho prospech - prečo by nedokázal robiť rozhodcu - prečo zanechal štúdium žurnalistiky - ktoré svetové futbalové hviezdy videl naživo v hľadisku

