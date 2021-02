Jaroslav Klus: Rodičia škodia deťom, keď im zháňajú ospravedlnenky na telesnú výchovu

Hrozí, že mnoho detí sa k športu po pandémii už nevráti, tvrdí dlhoročný telocvikár.

1. feb 2021 o 10:28 Radoslav Blažek

Vyžaroval z neho prirodzený rešpekt. Kotúľ letmo či ukážkové salto naučil stovky žiakov, trénoval karate, atletiku či plávanie.

Sám však hovorí, že časom to bolo s deťmi a najmä ich rodičmi čoraz viac problematické. Prečo dnes nevedia mnohé deti ani len jednoduchý kotúľ? Ako je možné, že žiaci počas hodín telesnej výchovy sedia na lavičkách? Kde sa vytratili športové talenty? Aký dopad bude mať pauza detí od športu a telesnej výchovy, ktorá je spôsobená pandémiou COVID-19?

Aj o tom sme sa rozprávali so 70-ročným Jaroslavom Klusom, dlhoročným učiteľom, trénerom, športovým funkcionárom a dnes predsedom Olympijského klubu Kysuce...

Pre šírenie vírusu COVID-19 sú deti už takmer rok doma. Kým väčšina predmetov sa ako tak dá vyučovať online, telesná výchova úplne odpadla. Nefungujú ani krúžky či športové kluby. Aké dopady to môže zanechať na dnešnú mládež?

Myslím si, že to môže mať naozaj negatívny dopad. Deti, ktoré sa hýbali len v rámci telesnej výchovy, sú teraz úplne bez akéhokoľvek športu. Navyše aj tí, ktorí v športových kluboch získali systematickým tréningom istú pravidelnosť, ju postupne strácajú. Hrozí, že sa k športu už nevrátia. Je to naozaj obrovské riziko. Aj vy športujete a sám dobre viete, že keď vypnete na pár týždňov, mesiacov, ťažko sa k športu vracia. Teraz sa v takejto situácii nachádzame už rok. Viem, znie to negatívne, ale sú to fakty. Nejde tu len o deti, ale aj o dospelých ľudí.

AJ TOTO SA DOZVIETE - čo Jaroslav Klus urobil, keď mu žiak doniesol ospravedlnenku od gynekológa - ako reagoval, keď si žiak pýtal za hru na školskom futbalovom turnaji peniaze - prečo mu žiaci hovorili, že ho nemajú radi - či hrozí, že sa deti po korone naozaj nevrátia k športu - ako by mali telocvikári či športoví tréneri riešiť túto situáciu - prečo sa do cvičenia s deťmi musia zapojiť aj rodičia - celý rozhovor nájdete aj v stredajšom vydaní týždenníka MY Kysuce

Telocvikári tak majú naozaj náročnú úlohu. Ako by mohli a mali postupovať? Je nejaká cesta, akou dokážu udržať deti v pohybe?

Samozrejme, že tá možnosť tu je. Môj názor je, že pokiaľ je telocvikár naozaj dobrý, ukáže deťom cviky online. Takto ich dokáže viesť istý čas aj na diaľku. Ale dám krk na to, že pokiaľ sa do tohto procesu nezapoja aj rodičia, dlho im to nevydrží.

To znamená, že sa rodičia musia aktívne zapojiť do cvičenia?

Keď otec alebo mama dáva pozor, či sú ich deti prihlásené na matematiku, angličtinu alebo slovenčinu a následne im kontrolujú z týchto predmetov úlohy, rovnako musia postupovať pri telesnej výchove.