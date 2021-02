Miluje víťazenie aj suši. Po návrate do akcie sa stal hráčom zápasu + video

Jeho snom je titul medzi mužmi

4. feb 2021 o 9:39 Marián Masaryk, Tomáš Urbaník

Nový rozhovor z cyklu Športujúce Kysuce prinášame s mladým nádejným hokejistom, ktorý sa vrátil spoza veľkej mláky, aby svojmu rodnému klubu splatil to, čo ho naučil. Kysucký hokejový fanúšik uvítal nový kontrakt Miloša Romana s Oceliarmi z Třinca. V meste ocele má hokejový klub českej extraligy vždy tie najvyššie ambície.

To však nemal byť hlavný motív ďalších riadkov. Rozhovor vznikol preto, aby nám jeden z najlepších kysuckých športovcov novej generácie niečo povedal o budovaní imunity, zdravého životného štýlu a o tom, ako vníma dôležitosť pohybu v živote každého človeka.



Kto vás priviedol k športu a kedy?

K športu nás viedli odmalička rodičia. Bratovi Michalovi alergologička odporučila byť viac v chladnom priestore a rodičia s ním začali chodiť na krasokorčuľovanie a potom hokej. Mňa brávali so sebou o niečo neskôr. Obaja sme začali, keď sme mali štyri roky. Postupne nás rodičia vozili aj na futbal, tenis, plávanie či judo, ale nakoniec zvíťazil hokej.

Prečítajte si tiež: K futbalu sa vrátil po rokoch a v drese nováčika. Ako obranca aj skóroval Čítajte

Snívali ste o tom, že budete úspešný športovec a majster Slovenska?

Ja chcem vyhrávať. Vyhrávanie a súťaživosť mám v krvi a vždy som sníval, že raz vyhrám tituly v hokeji. To je pocit, ktorého som nikdy nemal dosť. Milujem víťaziť.

Spomeniete si ešte na emóciu a pocity pri zisku prvého majstrovského titulu?

Bohužiaľ, zažil som titul len v mládežníckych kategóriách dorastu a juniorky v Čechách, ale tie pocity budú vo mne navždy.

Čo pre vás znamená reprezentovanie Slovenska?

Je to pre mňa vždy ako sen reprezentovať Slovensko. Som na to hrdý. Verím, že raz si spolu s bratom zahráme za mužskú reprezentáciu spoločne, tak ako v nižších kategóriách.

Viete určiť, kedy sa z vašej športovej prípravy stal životný štýl?

Presne to neviem určiť. Viem, že som cítil, že to milujem a baví ma to robiť. Nevedel som si predstaviť byť bez pohybu, musel som trénovať, hrať alebo aspoň vonku s kamarátmi behať po ihrisku.

Ako vnímate športovanie a pohyb dnes? Je to pre každého?

Vnímam to tak, že pohyb zlepšuje našu kondíciu, upokojuje našu myseľ a dokáže nám dodať množstvo energie.

Aký je váš denný režim?

Môj denný režim spočíva v dopoludňajšom tréningu, väčšinou od 8 do 13 hodiny som na štadióne. Popoludní, ak sa dá, tak sa idem na chvíľu prejsť. Samozrejme, závisí to od programu a zápasov, ako to máme nastavené.

Mate svoje obľúbené zdravé jedlo?

Suši.

Prečítajte si tiež: Škole dal prednosť pred kariérou. Teraz pomáha materskému klubu v oblastnej lige Čítajte

Čo majú robiť ľudia, ktorí chcú byť zdraví?

Mali by si určiť priority. Zlepšiť svoje stravovanie a pridať viac pohybu do svojho denného režimu.

Čo si predstavíte, keď sa povie Športujúce Kysuce?

Priviesť čo najviac ľudí, či už mladších alebo starších, ku športu, pohybu a zvýšenej aktivite. Snahu motivovať ľudí, aby dokázali zlepšiť svoj denný režim a nastaviť svoje telo, aby sa cítili lepšie.

Ako vnímate odkaz projektu Európsky týždeň športu?

Som rád, že takáto iniciatíva je a verím, že si ľudia aj z odkazu projektu Športujúce Kysuce zoberú čo najviac a dokáže ich to natoľko nakopnúť, že budú takým štýlom žiť roky.

Po návrate zažiaril

Roman sa na prelome januára a februára vrátil do akcie po zranení, ktoré ho vyradilo z hry na sedem týždňov. V prvom zápase nebodoval, ale v druhom už strelil dva góly a stal sa hviezdou utorkového duelu proti Vítkoviciam (7:1).

Na videu Romanov druhý gól v zápase na 4:1 po krásnej akcii: