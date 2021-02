V Kysuckej nemocnici chýba krv, zásoby sa rýchlo míňajú

Dobrovoľné darcovstvo počas pandémie klesá. Mimoriadna situácia vyvolala stav núdze.

4. feb 2021 o 10:06 Pavol Stolárik

„Pomáhať druhým nejakým skutkom, či darovaním krvi ma robí šťastným. Pomáhať je ľudské. Mňa to nestojí nič, pre niekoho je to možno otázka života. Dobrý pocit u mňa vyvolá každé darovanie krvi.“ Aj to sú vyjadrenia niektorých darcov krvi, ktorí sa odhodlali darovať krv a tým zachrániť nejeden ľudský život. Je to jedno z vnútorných presvedčení všetkých dobrovoľných darcov, ktoré pravidelne vyjadrujú darovaním životne dôležitej tekutiny – svojej krvi bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu.

Aj v tomto zložitom období sa aj Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci borí s nedostatkom krvi. Vzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Pre pandémiu koronavírusu sa počet darcov znížil, zásoby sú obmedzené, no napriek tomu sa v operáciách akútnych pacientov pokračuje a tí krv nevyhnutne potrebujú. Darovanie krvi by malo byť bežnou súčasťou nášho života. Nikdy totiž nevieme, kedy budeme najvzácnejšiu tekutinu potrebovať my, alebo naši najbližší.

Kysucká nemocnica vyzýva darcov krvi (zdroj: KNsP Čadca)

Nemocnica prosí darcov, aby sa na odber prihlásili elektronickou formou cez aplikáciu Objednávanie na web stránke Kysuckej nemocnice.

Krv môžete darovať na odberovom mieste Hematologicko-transfúziologického oddelenia Kysuckej nemocnice (poliklinika II – 4. poschodie) každý pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 6.30 do 9. hodiny.

Darca pred vstupom vyplní dotazník s informáciami o prípadnom rizikovom kontakte alebo cestovateľskej anamnéze a príznakoch ochorenia.

Ešte pred vstupom alebo vo vstupných priestoroch bude každému darcovi zmeraná teplota a zaznamenaná do „Checklistu“.

V prípade potreby sa môžete informovať: vedúca sestra: 041/46 04 289

e-mail: podolakova@kysuckanemocnica.sk

Nemocnica sa spolieha aj na pomoc študentov nielen počas študentskej kvapky krvi. (zdroj: ILUSTRAČNÉ - SČK)

Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv:

1. najskôr 14 dní po aplikácii očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi )

2. najskôr 28 dní po aplikácii očkovacej dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson)

Odporučenie môže byť zmenené, ak budú k dispozícii nové informácie na základe ďalších skúseností s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, event. po dodaní iných ďalších vakcín na Slovensko.



Nezabudnite !!! v prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota

nad 37°C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali.