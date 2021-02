Ako sú na tom futbalisti: Pavlík navrhuje Kysuckú ligu, Turzovka má online tréningy

Pýtali sme sa na aktuálnu situáciu v kluboch.

6. feb 2021 o 15:07 Marián Masaryk

Minulá futbalová sezóna sa v nižších súťažiach na Slovensku nedohrala pre začínajúcu pandémiu Covid-19. Po roku hrozí, že sa neuskutoční ani druhá jarná časť po sebe. Mužstvá z regionálnych ani oblastných súťaží zatiaľ nemôžu pre aktuálne protipandemické opatrenia skupinovo trénovať a absolvovať normálnu zimnú prípravu.

Zástupcov dvoch kysuckých klubov z tretej, štvrtej a piatej ligy sme sa pýtali, ako vidia súčasnú situáciu, ako sú na tom ich hráči a čo očakávajú od najbližších týždňov. Z každej regionálnej súťaže sme vybrali tabuľkovo najlepší a najhorší tím po jesennej časti.

Oslovených zástupcov klubov sme sa pýtali tieto otázky:

1. Ako to vyzerá s vašou zimnou prípravou? Dostali hráči nejaké tréningové plány?

2. Sú známe nejaké zmeny v kádri pred jarnou časťou? Chystáte sa priviesť posily alebo už niekto ohlásil odchod?

3. Aký je váš realistický odhad, kedy a či sa začne hrať, či už dohrávky z jesene alebo samotná jarná časť?

4. Futbal sa nehrá od polovice októbra. Ako to hráči aj vy prežívate osobne? Ohrozuje koronakríza aj vaše živobytie?

5. Bude klub naďalej fungovať ako doposiaľ? Nehrozí mu nedostatok financií?

Ak sa nezačne do konca februára, je po sezóne

Tatran Krásno nad Kysucou je momentálne najvyššie postavené kysucké futbalové mužstvo. V TIPOS III. lige Stred mu po jesennej časti sezóny 2020/21 patrí piate miesto. Na aktuálnu situáciu v tíme sme sa pýtali trénera Ľuboša Berešíka, ktorý sa postavil na jeho lavičke krátko pred začiatkom ročníka.

1. Vzhľadom na to, že stále nie je povolené trénovať kolektívne, tak sa o zimnej príprave nedá hovoriť. Trénovali sme v decembri dva týždne, pokiaľ to bolo dovolené a možné, ale potom sme tréningový proces museli prerušiť a doteraz sme sa k nemu nevrátili. Hráči dostali individuálny tréningový plán a musia sa pripravovať momentálne sami, aby keď sa naskočí do tréningového procesu, sme nemali veľký výpadok. Aj keď už teraz je ten výpadok dosť dlhý.

2. Zatiaľ to vyzerá tak, že káder zostane spolu pohromade ako bol na jeseň. Zatiaľ nemáme potvrdenú žiadnu posilu ani odchod.

3. Podľa toho, ako sa to vlečie a ako to vyzerá, tak budeme radi, ak sa dohrá jesenná časť. Aj keď je zatiaľ dosť času na dohranie sezóny, vzhľadom na to, že hráči chodia do práce cez týždeň, sa nemôže hrať stále. Takže to zostane len na víkendy a ak sa to nespustí a nezačne sa hrať do konca februára, tak sa asi celý ročník nepodarí odohrať. Ale zatiaľ som nečítal žiadne správy ani nemám informácie o tom, ako by sa malo pokračovať. Pôvodný návrh, že od začiatku februára budú dohrávky jesennej časti, sa už nestihne realizovať.

4. My nehráme futbal na profesionálnej úrovni, nie je to naše živobytie, každý máme ešte svoj hlavný príjem v práci. Určite, každý by bol radšej, keby sa hralo, aj študenti to majú popri škole prilepšenie na svoje výdavky.

5. Určite mestá pocítia výpadok daní a bude to mať aj určitý dopad na šport v krajine, ale ja pevne verím, že situácia sa stabilizuje a postupnými krokmi sa všetko vráti do situácie pred krízou.

Čadčania si nebudú môcť vyskakovať