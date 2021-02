Klinický psychológ: Viac psychických problémov majú muži, len o nich nehovoria

Na psychiku ľudí negatívne vplýva aj aktuálna pandemická situácia.

8. feb 2021 o 9:00 Radoslav Blažek

Ľudí s rôznymi psychickými poruchami dlhodobo pribúda, situáciu ešte viac skomplikovala náročná pandemická situácia.

Ako sa vyvarovať problémom? Kedy spozornieť a vyhľadať pomoc odborníka? Aj o tom sme sa rozprávali s klinickým psychológom Jánom Grossmannom z Medmedical KLINIK v Oščadnici.

Hovorí sa, že žijeme rýchlu dobu, ktorá vytvára extrémnu záťaž na psychiku ľudí. Je to naozaj tak? Pribúdajú ľudia s rôznymi psychickými problémami?

Osobne neviem presne povedať, či psychických porúch je viac alebo nie. Keby som pracoval v tejto oblasti päťdesiat a viac rokov, mohol by som to zrejme porovnávať, ako to bolo kedysi a ako to je teraz.

Odborníci a vedci sa ale jasne zhodujú, že výskyt rôznych psychických porúch sa zvyšuje. Dáva sa to do súvisu s vyšším stresom, ktoré spoločenské zmeny kladú na ľudí. Doba sa mení, všetci sme nútení prispôsobiť sa spoločenskému tlaku. Ide o časový stres, ale aj stres z obstarávania zdrojov. Ľudia majú tendenciu porovnávať sa. Ak nie sú ako niekto iný, povedzme úspešný, považujú sa za neschopného, hlavne sa to tak javí u mužov.

Sú tu aj vrodené predispozície (genetické danosti), ktoré ešte viac umocňujú pocit negatívneho stresu. Ak mám byť konkrétnejší, tak ak niekto napríklad pracuje v neustálom hluku, pod psychickým tlakom, nestíha, necíti sa dostatočne ohodnotený, resp. niečo nezvláda, prežíva pomerne výrazný negatívny stres. Všetky spomínané faktory sú výraznými spúšťačmi psychických porúch. Záleží už od každého jedinca, ako je voči stresu odolný. Je to však názorné zjednodušenie.

Ako vplýva na ľudí aktuálna pandemická situácia?

Zdá sa, že výskyt duševných porúch, ako napr. depresií, úzkostných porúch a rôznych adaptačných porúch, sa vplyvom pandémie COVID-19 ešte viac zvyšuje.

Žijeme naozaj v náročnom období. Ľudia sú zatvorení doma, majú menej možností na uvoľnenie celodenného stresu športom či rôznymi spoločenskými aktivitami.