Futbal má v krvi, po prvom titule si aj poplakala

Úspešná Kysučanka dokonca býva vedľa ihriska.

8. feb 2021 o 10:28 Tomáš Urbaník

Tentokrát sa z cyklu Športujúce Kysuce prihovorí hráčka zo sveta futbalu. Zbierku pohárov jej môže závidieť nejeden kolega a kolegyňa. Majsterka Slovenska a tiež víťazka Slovenského pohára žien Monika Bytčanková si obliekla aj reprezentačný dres v dvoch oficiálnych medzištátnych zápasoch.

Režisérka obrany ŠK Slovan Bratislava na sebe nepracuje len na tréningu a pre futbal sa nerozhodla náhodou. Prečítajte si viac o živote hráčky, ktorá získala titul a víťazstvo v pohári hneď po vstupe do nového tímu. Dozviete sa niečo viac aj o spôsobe budovania zdravého životného štýlu.

Kto vás priviedol k športu?

Dá sa povedať, že som sa k športu prepracovala najmä vďaka mojim trom starším bratom, ktorí hrávajú futbal a otcovi, ktorý býval aktívnym hráčom. My dokonca bývame vedľa futbalového ihriska!

Prečítajte si tiež: Ako sú na tom futbalisti: Pavlík navrhuje Kysuckú ligu, Turzovka má online tréningy Čítajte

Snívali ste niekedy o tom, že budete úspešná športovkyňa?

Myslím si, že každý, kto niekedy športoval na najvyššej úrovni, sníval alebo sníva o tom, že bude úspešný alebo známy športovec či športovkyňa. Ja takisto. Vždy som chcela patriť medzi úspešné futbalistky.

Spomeniete si ešte na svoj úplne prvý titul v najvyššej slovenskej futbalovej lige žien?

Samozrejme! Bol to môj úplne prvý rok v Slovane Bratislava. Boli to neskutočné pocity šťastia a vyšli aj slzičky.

Čo pre vás znamená reprezentovať Slovensko?

Pre mňa znamená reprezentácia veľmi veľa. Vlastne asi najviac, pretože si myslím, že nemôže byť nič viac ako reprezentovať svoju krajinu.

Kedy sa stalo športovanie aj vaším životným štýlom?

Bolo to v čase môjho nástupu do školy, keď som začala mávať tréningy pred aj po vyučovaní. Veľmi rýchlo som si zvykla a baví ma to. Už mi pohyb tak prirástol k srdcu, že si neviem predstaviť deň bez neho.

Ako vnímate šport a pohyb? Je to cesta pre každého?

Samozrejme, že to je cesta pre každého. Ľudia nemusia byť profesionáli vo futbale alebo hokeji. Nemusia ani behávať maratón. Úplne stačí, keď sa človek hýbe každý deň pri rôznorodých činnostiach, pri ktorých sa mu rozbúcha srdiečko o niečo viac a cíti prísun pozitívnej energie.

Prezradíte nám svoj denný režim?

Keď som v škole, tak hneď po nej idem na tréning. Každý svoj voľný čas venujem regenerácii a tomu, aby som bola fit pred ďalším tréningom.

Prečítajte si tiež: K futbalu sa vrátil po rokoch a v drese nováčika. Ako obranca aj skóroval Čítajte

Máte svoje obľúbené zdravé jedlo?

Mám viac obľúbených jedál, asi neviem byť úplne konkrétna.

Čo majú robiť ľudia, ktorí chcú byť zdraví?

Zdravie máme len jedno. Zrejme ho nemá úplne každý predurčené, ale pre zdravie sa oplatí veľa hýbať. Pohyb je výborný pre dobrý pocit a človek sa počas aj po akomkoľvek pohybe má cítiť šťastný.

Ako vnímate nový projekt Športujúce Kysuce?

Už na prvé počutie to znie veľmi dobre. Vnímam pod tým rôzne aktivity, ale asi najviac to, že sa ľudia môžu zapojiť do rôznych športových aktivít či podporovať šport mladých ľudí na Kysuciach.

Čo hovoríte na projekt Európsky týždeň športu?

Veľmi sa mi páči. Odkazuje ľuďom, ako viac športovať, lepšie sa o seba starať, ako si udržať zdravie a budovať imunitný systém.

Monika Bytčanková. (zdroj: Archív)