Čadca myslí na najzraniteľnejších

Daruje kvalitné respirátory rizikovej skupine dôchodcov nad 65 rokov.

8. feb 2021 o 15:46 Pavol Stolárik

Ochrana zdravia nie je nikomu, najmä v čase koronakrízy, ľahostajná. Uvedomuje si to aj vedenie mesta, ktoré sa zameralo na jednu z najohrozenejších skupín. Mesto Čadca zadarmo daruje respirátory občanom nad 65 rokov, to všetko v najbližších dňoch. Distribúcia respirátorov typu FFP2 so stredne vysokým stupňom ochrany, bude prebiehať od 8. februára 2021. Zabraňujú šíreniu koronavírusu viac než bežné rúška, po zaznamenaní infekčnejšej britskej mutácie ich odporúča aj ministerstvo zdravotníctva. Nárok na respirátory má obyvateľ s trvalým v pobytom v meste Čadca, ktorý dovŕši tento rok vek 65 rokov a viac. Respirátory si môžu vyzdvihnúť v priestoroch domu kultúry každý pracovný deň od 9 hod. do 14 hod.

Ako sa pre MY Kysuce vyjadril primátor mesta Čadca Milan Gura, mesto nemôže čakať ako sa rozhodne vláda. " Vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu situáciu s ochorením COVID-19 sme sa rozhodli pomôcť obyvateľom mesta Čadca a jeho mestských častí. Rozhodli sme sa okamžite ochrániť najzraniteľnejších a preto sme seniorom zabezpečili ochranu respirátormi FFP2. Okrem seniorov sme zabezpečili respirátory aj pre našich pedagogických aj nepedagogických zamestnancov mestských škôl a predškolských zariadení, centra voľného času aj základných umeleckých škôl," dodal Gura.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto eviduje približne 3500 seniorov. Pre každého z nich sú určené dva kusy respirátorov.