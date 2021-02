V Turzovke sa prevrátilo auto na strechu

Zľadovatelá cesta a neprispôsobenie jazdy stavu a povahe vozovky sa podpísalo pod ďalšiu nehodu.

9. feb 2021 o 14:44 Pavol Stolárik

Počasie je nevyspytateľné a dokáže na cestách poriadne potrápiť. Reťazové nehody, silné sneženie či poľadovica. Na cestách sa rozpútalo doslova peklo. To všetko dalo zabrať tak záchranným zložkám aj samotným vodičom. Nie vždy to je len vina cestárov. Ide najmä o neschopnosť niektorých vodičov správne jazdiť v "snehových podmienkach".

O šťastí môže hovoriť vodič osobného motorového vozidla Škoda Octavia, ktorý viedol motorové vozidlo po miestnej komunikácii Turzovka Hlinené. V zákrute dostal šmyk a s vozidlom sa prevrátil na strechu. Na mieste zasahujú príslušníci hasičského a záchranného zboru.

Ako uviedla pre MY Kysuce hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Gabriela Kremenova, polícia upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, že na cestách Žilinského kraja sa tvorí silná poľadovica, najmä v severných okresoch.

"Z uvedeného dôvodu Polícia SR žiada vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, poveternostným podmienkam a stavu vozovky. Doprava je monitorovaná príslušníkmi PZ," dodala Kremenová.

Nezabudnite, príliš rýchla jazda alebo naopak príliš pomalá jazda do prudšieho kopca vám môže spôsobiť problém. Pri jazde na snehu do kopca zaraďte vyššiu rýchlosť, než by ste zvolili v priaznivých podmienkach, a jazdite opäť plynulo. V hlbšom snehu sa držte vo vyjazdených koľajach. Pri jazde cez ne hrozí šmyk.

JAZDITE OPATRNE!