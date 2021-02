Futbalová jar: Stačí dohrať jeseň, v hre je aj anulovanie sezóny

Ako by zasiahla reorganizácia kysucké kluby?

9. feb 2021 o 17:39 Marián Masaryk

Je začiatok februára a o tomto čase už býva každoročne v plnom prúde zimná príprava amatérskych futbalových klubov. Hrajú sa prípravné zápasy, pravidelne sa konajú spoločné tréningy. Začalo to tak aj v roku 2020, až kým sa v úvode marca šport na Slovensku zastavil pre pandémiu COVID-19 a jarná časť sezóny 2019/20 sa neuskutočnila.

Celý ročník tak bol anulovaný, čo ovplyvnilo začiatok toho aktuálneho. Dlhá prestávka od futbalu mala dopad na kvalitu mnohých stretnutí. V pozápasových hodnoteniach hráčov i trénerov sme často počuli o tom, ako hráčom chýbala kondícia a súhra. Pozitívnom bolo aspoň to, že niektorí zranení hráči sa stihli dať počas koronapauzy zdravotne do poriadku.

Prešiel celý rok a situácia je ešte horšia. Jesenná časť sa síce odohrala za sprísnených hygienických opatrení, ale nie celá. Niekoľko kôl sa nestihlo odohrať pred opätovným pozastavením športu. Viaceré kluby, vrátane jedného kysuckého, museli absolvovať povinnú karanténu kvôli výskytu ochorenia COVID-19 u súpera.

So Stanislavom Špilom, ktorý je od roku 2005 predsedom Oblastného futbalového zväzu Kysúc a zastáva aj funkcie v Stredoslovenskom futbalovom zväze (SsFZ) a v Slovenskom futbalovom zväze (SFZ), sme sa pozreli na to, akým spôsobom by sa mohla skompletizovať sezóna 2020/21.

Podľa plánu idú len dve súťaže

Tak ako pred rokom, aj v súčasnosti platí, že na Slovensku pokračovať budú len profesionálne futbalové súťaže, čiže dve najvyššie.

„Situácia v tomto mimoriadnom období je veľmi zložitá vzhľadom na pandémiu, ktorá sa dotýka aj futbalového života. Profesionálne súťaže, teda prvá a druhá liga, idú vo zvláštnom režime a budú sa dohrávať," objasnil Špila.

Fortuna liga začne jarnú časť už 13. februára, pričom ešte predtým boli alebo sú na programe dohrávky z jesene. Druhá liga by mala pokračovať rovnako 13. februára a za prísnych protipandemických opatrení.

Všetci hráči, funkcionári, rozhodcovia aj delegáti v oboch najvyšších súťažiach musia byť pred každým zápasom otestovaní. V takomto režime by sa mala sezóna odohrať celá, tak ako bola naplánovaná.

V regiónoch nestihli dve až tri kolá