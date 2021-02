Je hasič, bežec aj chodec. Túži napodobniť svojho trénera olympionika

Popri atletike sa venuje aj dobrovoľníckej činnosti.

10. feb 2021 o 16:34 Marián Masaryk

Stal sa dobrovoľným hasičom, lebo chcel pomáhať ľuďom. „Keď som ich raz videl v televízii, chcel som byť ako oni," hovorí osemnásťročný Milan Poláček z Oščadnice. Neskôr však našiel vášeň v bežeckom športe a pomerne rýchlo prešiel na športovú chôdzu. Za krátky čas dosiahol viacero úspechov.

„Ja viem, že chceš dosiahnuť veľké veci, ale všetko má svoj čas.“ To mu často hovorí jeho tréner Peter Tichý, reprezentant Slovenska v chôdzi na letných olympiádach v Atlante 1996 a Sydney 2000. Úradujúci víťaz Žilinskej bežeckej ligy a člen AO TJ Slávia STU Bratislava by chcel raz minimálne napodobniť úspechy Tichého či olympijského víťaza Mateja Tótha.

Od hasičov pod krídla olympionika

Poláček je dobrovoľným hasičom od roku 2012, no profesionálom sa zatiaľ nestal.“ Rozmýšľal som nad tým, ale na to potrebujem školu. V súčasnej situácii to nie je reálne.“

V hasičskom klube v Oščadnici chodieval na súťaže, neskôr trénoval deti, ale potom sa chlapčenské družstvo rozpadlo. Vtedy to prišlo. Začal behávať a zúčastňovať sa na pretekoch. Prvé veľké podujatie absolvoval v júni 2019, keď bežal polmaratón v Čadci. Dosiahol čas 2 hodiny, 26 minút a 49 sekúnd. Bol pritom jediným juniorom v mužskej kategórii. „Išiel som to len vyskúšať a napokon som pozitívne prekvapil aj môjho trénera.“

Poláček najskôr súťažil len na menších podujatiach. Sám si skúsil odbehnúť polmaratón a iné dlhšie trate. Raz dokonca vyskúšal aj maratón, čo je viac ako 42 kilometrov. Trvalo mu to viac ako štyri hodiny a podľa jeho slov toho mal naozaj dosť.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: - ako sa spoznal s Petrom Tichým - ktorý ďalší bežec mu pomáha s prípravou - aký je rozdiel medzi behom a športovou chôdzou - aké cviky si vyžaduje príprava chodca - ako sa dostal do bratislavského klubu - na ktoré prestížne podujatie sa chystá - čo mu poradil olympijský víťaz - zápasy ktorej slovenskej legendy si pozerá zo záznamu - ako sa naučil lyžovať za pár dní

Trénera oslovil cez sociálnu sieť