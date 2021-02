Kysučan lieta na Airbuse

Pavla Králika prilákali k lietaniu aj rôzne počítačové hry.

12. feb 2021 o 19:08 Pavol Vlček

Povolanie pilota patrí nepochybne k zaujímavým profesiám. Čo všetko však musia budúci letci absolvovať kým sa stanú profesionálmi ?

Aj o tom, sme sa rozprávali so skúseným pilotom Pavlom Králikom z Rakovej.

Kedy ste prvý krát pocítili, že sa chcete stať pilotom?

K lietaniu som mal vzťah už ako malý chalan, kedy ma nadchli letecké dni na Sliači. Pamätám sa, ako som si stiahol Microsoft flight simulator na PC, prostredníctvom ktorého prebiehali moje ,,prvé lety“. Začínalo to teda klasicky ako u mnohých rovesníkov, čo trochu fantazírujú a majú prvé sny. Svojim spôsobom ma teda k lietaniu prilákali aj rôzne počítačové hry, no boli to samozrejme len počiatočné impulzy. Postupom času som však k lietaniu čoraz viac inklinoval a vedel, že sa k nemu raz musím dostať.

Letecká škola je zrejme veľmi náročná. Môžete nám priblížiť, ako prebieha príprava pilotov?

Príprava budúcich pilotov sa dá absolvovať integrovanou alebo modulárnou formou. Tá integrovaná je podobná vysokoškolskému štúdiu, ktoré pilot absolvuje súvisle počas niekoľkých rokov. Forma modulárna je zas charakteristická postupným a úspešným absolvovaním jednotlivých leteckých kurzov, ktoré na seba naväzujú.