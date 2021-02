V Oščadnici vyrástla hojdačka s unikátnym výhľadom

Mladí realizátori sa inšpirovali v Zázrivej.

12. feb 2021 o 19:43 Radoslav Blažek

Miesto, z ktorého musí mať aspoň jednu fotku každý z vás. Áno, presne také vyrástlo na Kysuciach.

Partia mladíkov chodila dlhé roky obdivovať západ slnka na svoje obľúbené miesto v Oščadnici, ktoré sa nachádza v časti označenej Zonka.

„My to voláme na Magure. Je to miesto, kde keď prídete stokrát, zakaždým sa vám naskytne originálny výhľad. Sedávali sme tam na lavičke a obdivovali sme prírodu. Žiaľ, lavičku časom odstránili,“ hovorí pre týždenník MY Kysuce Juraj Gavlák.

Práve on spolu s Romanom Blahovcom, Michalom Hľuzákom, Františkom Majákom, Matejom Zagrapanom, Marekom Lušňákom a Patrikom Šimaljákom stoja za myšlienkou a realizáciou hojdačky, ktorá vás na chvíľu vráti do detstva, ponúkne vám krásny výhľad a rozhodne bude terčom mnohých influencerov.

„Keď nám skrsla táto myšlienka, šli sme sa inšpirovať do Zázrivej, kde majú takúto lavičku,“ prezrádza Juraj.

„V januári sme sa pustili do realizácie. Stolárovi sme dali vyrobiť sedačku z masívu, kúpili sme lano a hojdačka bola na svete,“ pokračuje.

Výhľady sú podľa jeho slov fascinujúce. Všetko však záleží od počasia. Ak je jasno, vidno nielen smerom do Hanzľova, ale človeku sa naskytne obraz aj do údolia dediny.

„Hojdačka je zavesená na 7-metrovom lane. Preto ľudí aj touto cestou vyzývame, aby na nej nerobili nejaké kaskadérske kúsky. Je robená tak, aby si každý mohol do svojho archívu urobiť peknú fotku,“ hovorí Juraj Gavlák.

S chalanmi má na tomto mieste aj ďalšie plány. Postupne plánujú vybudovať posedenie pre zvedavých návštevníkov a ohnisko. Objednaná je už aj skrinka, v ktorej bude uložená kniha návštev.

Nuž, ak neviete kam zamieriť na výlet a hovoríte si, že na Kysuciach nie je nič výnimočné, hojdačka v Oščadnici vás presvedčí o opaku.

Ak ju chcete navštíviť, vyštartujte z Oščadnici - Lalík. Od rázcestníka zamierte po žltej značke, držte sa jej celú cestu. Najskôr pôjdete okolo domov, po necelom kilometri sa žltá značka zatočí doľava, zídite z cesty smerom k chatám.

Potom nasleduje mierne stúpanie. Po asi pol hodinke sa dostanete k lesníckemu posedu a keď podídete ďalej, zbadáte dvojkríž. Naproti nemu sa trošku nižšie nachádza hojdačka.

Mapku trasy nájdete tu