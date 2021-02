Vandali sa na Kysuciach činia aj cez pandémiu

Individuá, ktoré ničia náš spoločný majetok, sa nezastavia pred ničím. Svoju „prácu“ vykonávajú aj počas náročnej pandemickej situácie.

14. feb 2021 o 7:44 Radoslav Blažek

Nasadli do auta a jazdili po futbalovom ihrisku, ako keby to bola pretekárska dráha. Nielenže zničili trávnik, ale ukradli aj siete z pomocných bránok.

„Muselo sa to stať v noci, v takomto stave to ráno našiel hospodár. Ešte včera večer o 20. hodine sme ihrisko valcovali, pripravovali ho na dnešný treťoligový zápas proti Rimavskej Sobote. Ľudia z klubu sa namakajú, aby sme hrali na kvalitnom trávniku, a niekto iný vám to bez mihnutia oka zničí. Je to smutné,“ uviedol 28. augusta 2018 pre MY Kysucké noviny prezident čadčianskeho futbalové klubu Daniel Roman. Reagoval tak na nezvyčajný útok vandalov na športovisko.