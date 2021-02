Darcovstvo počas pandémie klesá, chýba najmä krv pendlerov a prvodarcov

Mimoriadna situácia v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci vyvolala stav núdze. Pomôcť môže aj Valentínska kvapka krvi.

16. feb 2021 o 8:07 Pavol Stolárik

Mohlo by vás zaujať Na Kysuciach stavali Nemci cez vojnu opevnenie Čítajte

Aj v tomto zložitom období sa borí Kysucká nemocnica s nedostatkom krvi. Vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Počet darcov sa znížil, zásoby sú obmedzené, no napriek tomu sa v operáciách akútnych pacientov pokračuje a tí krv nevyhnutne potrebujú.

Počas obdobia pandémie COVID-19 sa niektorí ľudia boja prísť do nemocnice a rôzne skupiny sú pre darovanie krvi vyradené alebo nežiadúce. A predsa sa nájdu zodpovední ľudia, ktorí sa do nemocnice vracajú a krv darujú z osobného presvedčenia.

Zodpovední darcovia sa vracajú

Pre tridsaťštyri ročného Karola je pravidelné darovanie krvi splátkou za starostlivosť o svojho otca, ktorý bol v Kysuckej nemocnici hospitalizovaný.

„Aj keď už sme vedeli, že jeho sviečka dohára a už sa mu pomôcť nedá, krv mu dávali stále. A ja by som to chcel týmto spôsobom aspoň trochu vrátiť, preto chodím darovať pravidelne,“ vysvetľuje svoje pohnútky Karol.

Dvadsaťjeden ročný Samuel z Oščadnice sa pre týždenník My Kysuce vyjadril, že chce pomôcť ľuďom, ktorí majú problémy a potrebujú krv.

„Tiež chcem vedieť viac aj o svojom zdravotnom stave. Aby som mohol darovať krv, skončil som s fajčením, veľa športujem. Mňa to nestojí nič, pre niekoho je to možno otázka života. Mal by to vyskúšať každý,“ dodáva dobrovoľný darca.

Zaznamenali medziročný pokles darcov

Vrchná sestra hematologicko-transfúzneho oddelenia NsP v Čadci Vlasta Podoláková uviedla, že počas roka 2020 zaznamenali v porovnaní s rokom 2019 pokles darcov približne o jednu pätinu. Kým v roku 2019 prišlo darovať krv okolo 4400 dobrovoľníkov, v roku 2020 ich bolo o päťsto menej.

„Aj keď treba povedať, že v minulých rokoch to bolo ešte menej darcov. Problém spôsobuje veľmi vysoká spotreba krvi na operačných oddeleniach. Najväčším spotrebiteľom je chirurgia, ďalej interné oddelenia a teraz aj covidové oddelenie. Záleží od spektra pacientov, ktorí sú na oddelenia prijatí. Veľa krvi je potrebnej aj pri operáciách úrazov. To je hlavný dôvod, prečo pociťujeme na začiatku roka akútny nedostatok krvi,“ uvádza Vlasta Podoláková.

Článok pokračuje pod video reklamou