Mad Frequency: Dvestý koncert odohrali, nahrať platňu nestihli

Frontman Rudy Zajac prezradil, ako sa hudobníkom žije počas pandémie.

16. feb 2021 o 15:02 Pavol Stolárik

Mohlo by vás zaujať ,,Drotársky kráľ" z Kysúc Čítajte

Slovenská partia z okolia Čadce, Turzovky a Žiliny MAD FREQUENCY je vedená spevákom Rudym Zajacom. Kapela sa začala formovať v roku 2002. Názov Mad Frequency začali používať od polovice roku 2003 a debutový album vydali v roku 2004. Ako to funguje v kapele „Šialená frekvencia“, a ako prežívajú pre umelcov toto ťažké obdobie, prezradil „Rudy“ pre týždenník MY Kysuce.

Kapela MAD FREQUENCY odohrala svoj 200 stý koncert a pridali ešte aj 6 ďalších vystúpení, čím sa určite radia k tým kysuckým skupinám, ktoré toho stihli minulý rok najviac.

Osemnásty rok na scéne mali osláviť novým EP a predovšetkým novým albumom. Toto všetko však bude musieť počkať, pretože chalani chcú oslavovať so svojimi fanúšikmi hlavne na koncertoch a festivaloch, ktoré snáď prídu po uvoľnení opatrení.

Kapela Mad Frequency (zdroj: archív MF)

Prečítajte si Aplikácia ničí autičkárov, vlani vypátrala takmer sto vozidiel Čítajte

„Keby nebolo Covidu, tak toto EP už malo byť vonku. Ale z pochopiteľných dôvodov nastali sklzy a posuny. Osobne si myslím, že EP pôjde von pred albumom. Sme k nemu bližšie. Všetky štyri skladby sú nahraté a upravíme už len nejaké tie detaily v štúdiu. Je to vlastne slovenská verzia skladby Closing Time z albumu Second Present, ktorá bude na tomto EP zaradená spolu s piesňou Všetko zlé je sen. To je zas slovenská verzia piesne All Done In Vain. Na B strane budú prearanžované a nanovo nahraté verzie skladieb Closing Time a Healed By The Memories z albumu Second Present. Na EP budú teda veci, ktoré sa neobjavia ani na novom albume a nenájdete ich ani na žiadnom inom nosiči. V takomto kontexte má to EP svoju hodnotu a význam,“ prezrádza Rudy Zajac.

Po dvoch albumoch majú v pláne nahrať tretí, no aj tieto plány pokazila koronakríza. Z jedenástich skladieb na album má kapela naspievaných päť, Takže ešte je k dokončeniu albumu predsa len kus cesty. Situácia v kultúre sa nachádza v dlhodobom úpadku. Kluby zavreté, mnoho koncertov sa zrušilo, ľudia pracujúci v tejto oblasti bez príjmu a pomaly už na mizine. Ako sa snažíte prežiť toto obdobie?

Článok pokračuje pod video reklamou

„Tento stav tak likviduje všetko a kompenzácia za straty pre kultúru akosi neprišla. Teraz je to práve na fanúšikoch, či kultúra prežije a bude fungovať tak ako v minulosti, alebo v nej všetko skolabuje. V novembri minulého roka sme odohrali lockdown koncert v jednom zo žilinských klubov. Ale hrať pred prázdnymi stoličkami je úplne niečo iné, ako hrať pred plným kotlom fanúšikov. Tí nám dodávajú na koncertoch veľmi veľa energie. Posledný album nahrávame v Čechách v Jablunkove. A určite viete, že teraz je problém sa dostať aj do Čiech. “ hovorí frontman kapely.

Keď kapela nechce zaspať na vavrínoch, musí cvičiť. Ako je to s vami? koľko času trávite v skúšobni?

"Za normálnych okolností skúšame každú nedeľu. Potom to už je na každom z nás, snažíme sa skúšať samostatne. Nepatríme medzi kapely, ktoré hrajú rádiá , každý máme svoju prácu, venujeme sa ďalším aktivitám, tak frekvencia skúšania závisí od toho, ako často si chalani nájdu voľno," priblížil Rudy svoje skúsenosti s cvičením kapely.

"Zákaz hromadných podujatí odstrihol mnohých fanúšikov nilen od koncertov, ale ja divadiel a filmových predstavení. Koľko sa to dá vydržať. Ľuďom kultúra chýba, potrebujú ju k životu. Zrejme bude veľa vecí úplne inak, ale verím, že stretávať a zabávať sa budeme chcieť stále," dodáva na záver.