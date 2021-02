Deti sa po troch mesiacoch vrátili do škôl

Zatvorené školy majú negatívny vplyv nielen na vzdelávanie, ale aj na psychické zdravie detí.

16. feb 2021 o 16:22 Pavol Stolárik

Brány základných škôl opäť otvorili. Do škôl sa vrátili žiaci, ktorí navštevujú prvý až piaty ročník. Školy boli zatvorené, dôvodom boli opatrenia, ktoré mali zabrániť šíreniu koronavírusu. Do škôl sa vrátilo od 60 do 70 percent žiakov základných a materských škôl. Účasť v školách nie je povinná, ale dobrovoľná.

Návrat len za prísnych opatrení

Žiaci od 11. januára nenastúpili do škôl, ale pokračovalo sa v dištančnej forme vyučovania. Väčšina škôl mala nastavený rozvrh hodín s počtom odporúčaných ministerstvom v každom ročníku. Bolo na dohode v každej škole, koľko hodín sa bude vyučovať online a koľko hodín budú mať žiaci samostatnú prácu pripravenú učiteľmi.

Na niektorých školách sa umožnil nástup do školy deťom prvého stupňa. Zriadili sa takzvané ranné školské družiny, kam nastúpili deti pracujúcich rodičov, ktoré nemohli nechať doma samé. Všetko prebiehalo za prísnych hygienických opatrení.

V Rakovej otvorili najskôr družinu, potom aj školu

V Základnej škole Milana Mravca v Rakovej sa ranné školské družiny od 18. januára formou dopoludňajšieho individuálneho vyučovania, kde sa deti jednotlivo pripájali na online hodiny ku svojim spolužiakom.

Žiakom asistovalo niekoľko učiteliek, ktoré pomáhali pri pripájaní sa na internet. Čas strávený v škole dopĺňali pobytom na čerstvom vzduchu a hrami.

Ôsmeho februára sa konečne otvorili brány škôl aspoň pre žiakov prvého stupňa. Chýbajúci sociálny kontakt medzi deťmi bol citeľný, prvé dni sa deti nevedeli od seba počas prestávok odtrhnúť. Prebiehalo overovanie vedomostí, pretože ani intenzívne online hodiny nedokážu plnohodnotne nahradiť prezenčné vyučovanie.

Učitelia intenzívne kontrolovali podstatnú časť úloh, ktoré mali žiaci doma vypracovať počas samostatnej práce s učivom. Koncom týždňa sa režim v školách upokojil a dostal sa na úroveň fungovania pred Vianocami.

