Cestou na dôležitý zápas si kúpil hotdog. V mladom veku už trénuje

Jeho otec pôsobí u prvoligistu aj v reprezentácii.

17. feb 2021 o 17:21 Marián Masaryk

Pochádza z Prešova, ale odmalička žije v Žiline. V ôsmich rokoch tam začal s futbalom aj pod dozorom svojho otca, bývalého hráča a neskôr trénera brankárov v A mužstve i v reprezentácii.

Prešiel si miestnou akadémiou, ale za mužov odchytal jediný oficiálny zápas. V rámci hosťovaní si vyskúšal viacero klubov z rôznych súťaží, vrátane dvoch na Kysuciach. Aj v tejto sezóne je 21-ročný Oliver Seman oporou v bráne Spartaka Radôstka, ktorý je priebežným lídrom šiestej ligy ObFZ Kysúc.

Mohol vychytať oveľa viac núl

Čakali ste, že Radôstka bude po jeseni lídrom šiestej ligy?

Jesennú časť hodnotím veľmi pozitívne, keďže tabuľka ukazuje, že sme na prvom mieste. Ale je to tam veľmi vyrovnané. Škoda posledných zápasov, kde sme si mohli nazbierať nejaké body navyše, ale sami sme sa o ne pripravili. Taký je futbal a som rád, že sa kvôli pandémii vôbec dohrala jesenná časť. Moje očakávania, samozrejme, sú vyhrať ligu. Od toho som tam, aby som klubu pomohol a aby sme spoločnými silami zabojovali o postup. Myslím, že všetci v klube robia maximum, aby sme hrali o prvé miesto, aj keď niekedy je to veľmi ťažké.

Prečítajte si tiež: Je hasič, bežec aj chodec. Túži napodobniť svojho trénera olympionika Čítajte

Prvé tri tímy majú rovnakú bilanciu. Je to prísľub skvelého boja o titul až do konca?

Myslím, že každý jeden tím sa bude biť do posledného zápasu o body, keďže zápasov je málo a v tabuľke je to takto nabité. Všetko sa to rozhodne až v posledných zápasoch. Myslím, že to bude veľmi ťažký a vyrovnaný boj o postup a každý tím pre to urobí maximum.

Ktoré výsledky vás najviac mrzia? V ktorých zápasoch ste mohli dosiahnuť viac?

Vôbec sme nezvládli zápas vo Vadičove, kam sme išli ako líder tabuľky k poslednému tímu a prehrali sme 1:2. Potom to bol posledný zápas doma proti Ochodnici, ktorý bol veľmi nešťastný. Súper mal jednu strelu a tá skončila v našej bráne, pričom my sme ich mali možno desať, ale šikovný brankár Ochodnice ich výborne pochytal.

Mali ste najlepší útok a jednu z najlepších obrán v lige. Môžete ešte niečo zlepšiť pred jarnou časťou?

Streliť ešte viac gólov a chytiť ich ešte viac. Samozrejme, musím pochváliť nášho najlepšieho strelca Tona Fekulu, ktorému to vždy super strieľa a Dávida Staňa, s ktorým tvoria naozaj dobrú útočnú dvojicu. Taktiež je to zásluha pevnej a skúsenej obrany. Nechcem chváliť len individuálne, je to zásluha všetkých v tíme, ktorí idú do toho zápasu na maximum. Zlepšiť je vždy čo. Najviac by pomohla možno ešte nejaká posila do tímu, keďže najviac nás možno trápia absencie kľúčových hráčov.

Boli ste oporou v bráne Radôstky, vychytali ste aj dve nuly. Ktoré zápasy vám najviac vyšli a v ktoré nie?

Tých núl mohlo byť oveľa viac, ale vždy tam jeden nejako nešťastne padol. Myslím, že najviac mi vyšli zápasy v Zborove a proti Radoli, nevyšli mi tie v Olešnej a vo Vadičove.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: - v ktorom prvoligovom klube trénuje - prečo sa nepresadil v jeho A mužstve - ktorí známi brankári boli jeho konkurenciou - s ktorým reprezentantom pôsobiacim v Holandsku bol v jednom ročníku - kde zažil zlú skúsenosť, po ktorej chcel skončiť s futbalom - aký trest dostal za to, že si cestou na zápas kúpil hotdog - za ktorý tím sa mu podarilo skórovať - ktorý slávny klub mu ponúkol možnosť byť trénerom

Článok pokračuje pod video reklamou

Trénuje s prvoligistom