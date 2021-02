Kým šofér čakal v kolóne, prepadla mu platnosť testu

Pandémia ničí aj vodičov kamiónov.

19. feb 2021 o 10:06 Radoslav Blažek

Prácu, ktorú šoféri kamiónu stihli urobiť za normálnych okolností v priebehu štyroch dní, dnes trvá päť alebo šesť dní.

„Nechcem to nijako dramatizovať, ale niektorí špeditéri či vodiči by už potrebovali psychológa. Chlapi, ktorí sú na cestách, sú už naozaj vyčerpaní. Skrz chaotické opatrenia trčia v kolónach na hraniciach. Ten čas by mohli tráviť doma s rodinou, kamarátmi. Ale nič s tým neurobíme, musíme sa len prispôsobiť,“ opisuje situáciu v kamiónovej doprave Eduard Halada, riaditeľ spoločnosti CA-Cargo, ktorá poskytuje vnútroštátne a medzinárodné cestné prepravné služby.

Prečítajte si tiež Vandali sa na Kysuciach činia aj cez pandémiu Čítajte

Podľa jeho slov je veľkou chybou, že si odborníci z celej Európskej únie nedokážu sadnúť za jeden stôl a dohodnúť jasné pravidlá, ktoré by fungovali pre všetky členské štáty.

„Tu nejde len o kamiónovú prepravu. Mnohým ľuďom by to skutočne uľahčilo prácu. Pravidlá sa často menia zo dňa na deň, v každej krajine platia úplne iné. Navyše, štáty, ktoré si ich sami schvália, ich následne nevedia uviesť do praxe. Komunikácia zo strany subjektu, ktorý tieto opatrenia zadáva, je, žiaľ, nedostatočná. Osobne som dostal tri rôzne informácie od Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotníctva a z Úradu verejného zdravotníctva. A na hraniciach na to doplatia šoféri, ktorí tam nezmyselne čakajú celé hodiny,“ pokračuje Halada.

AJ TOTO SA DOZVIETE - ako šoférovi prepadla platnosť testu, kým čakal v niekoľko kilometrovej kolóne - prečo by ľudia mali tlieskať aj kamionistom - ako to teraz vyzerá na parkoviskách a pumpách - v čom je teraz práca vodiča kamiónu nevyspytateľná - celý text nájdete aj v budúcom vydaní týždenníka MY Kysuce

Kým čakal v kolóne, platnosť testu prepadla

Aktuálne je situácia najkomplikovanejšia na česko – nemeckých hraniciach. Nemecko zaradilo Slovensko i Česko v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na zoznam vysokorizikových štátov, na prechod hraníc je tak potrebný test nie starší ako 48 hodín.