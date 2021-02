Aj Slováci získali v minulosti filmového Oscara

Jozef Kroner bol výrazným hereckým talentom

19. feb 2021 o 13:36 Pavol Vlček

Známy herec, Jozef Kroner sa narodil v obci Staškov dňa 20. marca 1924 do rodiny Ľudovíta a Márie Kronerovcov. Otec pracoval ako železničiar na miestnej vlakovej stanici. Celkovo pochádzal z početnej rodiny (bol až z dvanástich súrodencov). Do školy začal chodiť vo svojom rodisku, no časom navštevoval aj školy v Seredi, Považskej Bystrici, Melčiciach a Brunovciach (podľa toho kde p. Ľudovíta preložili). Neskôr, absolvoval meštiansku a odbornú školu kreslenia v Trenčíne. Herectvu sa začal venovať už v mladosti.

Po absolvovaní povinnej vojenskej služby sa zamestnal ako robotník v Považskej Bystrici, kde sa zároveň dostal do poloprofesionálneho divadla pracujúcich (1947 – 1948). Naplno sa však začal herectvu venovať až po nástupe do Slovenského komorného divadla v Martine (neskôr známe aj ako Divadlo SNP). Výrazný talent Jozefa Kronera neostal bez povšimnutia a už od roku 1956 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla v Bratislave.

Jeho prvou divadelnou rolou bol Dr. Balanzoni v Goldoniho klamárovi. Do širšieho povedomia sa divákom dostal po stvárnení role Kuba v rovnomennej hre Jozefa Hollého. Z obrazoviek si zas Jozefa Kronera diváci pamätajú najmä z nezabudnuteľných filmov ako Tisícročná včela; Pacho, hybský zbojník či Lidé z maringotek atd.

Počas svojej dlhej kariéry získal viacero ocenení ako napr. titul zaslúžilý umelec (1967) a národný umelec (1978). Film Obchod na Korze bol dokonca ocenený americkým zlatým oskarom. Osobne sa zúčastnil na jeho premiére v New Yorku, kde aj napriek tomu že nevedel anglicky zožal za svoj prejav veľký úspech (čítal z vopred pripraveného a foneticky upraveného textu).



Zdroj: Monografia Staškov, 350 rokov obce.