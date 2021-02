Zažil dva postupy s Michalíkom, v súťažnom zápase skóroval z výkopu

V kariére sa tešil už z troch titulov.

19. feb 2021 o 17:42 Marián Masaryk

Bol pri tom, keď FK Slávia Staškov postúpil z oblastnej súťaže až do štvrtej ligy aj s pomocou bývalého úspešného profesionálneho futbalistu a odchovanca klubu. Niečo podobné by chcel 28-ročný brankár Tomáš Slíž zažiť aj v jeho súčasnom pôsobisku – TJ Kysučan Korňa. Aktuálne mu patrí siedme miesto v tabuľke šiestej ligy ObFZ Kysúc.

Trápili sa aj ostrieľaní útočníci

Ako hodnotíte priebežné siedme miesto Korne v tabuľke?

So siedmym miestom určite nie sme spokojní. Chceli sme byť na lepšej pozícii. Hlavne nás mrzia stratené body z domácich zápasov. Mohli sme byť na tom lepšie, ale súťaž je vyrovnaná a každý zápas je ťažký.

Aké boli podľa vás hlavné príčiny priemerných výsledkov?

Vytvárali sme si veľa šancí, ktoré sme často nepremieňali a potom sme sa trápili. Veľa zápasov sme mohli rozhodnúť skôr a namiesto toho sme dostali gól.

Okrem koncovky váš tím trápili aj zranenia. Sú už všetci zdraví a bude sa meniť káder?

Verím, že ostaneme pokope a budeme všetci zdraví. To je najdôležitejšie.

Štatisticky mala Korňa rovnako dobrý útok aj obranu. Na čom treba v príprave zapracovať, aby bola jar lepšia?

Ťažko povedať, ako bude prebiehať zimná príprava. Určite bude záležať na tom, ako dlho bude trvať a podľa toho ju bude musieť tréner pripraviť. Najdôležitejšia bude po takej dlhej prestávke určite fyzička a potom herné situácie.

Prečo ste sa tak trápili v koncovke? Chýbal tímu čistokrvný strelec?

To si nemyslím. Máme výborných útočníkov, či už Pavol Hrtús alebo Miroslav Učník. Vedia dávať góly, ale jednoducho nám to tam nepadalo. Verím, že sa to zmení, prídu góly a s nimi aj víťazstvá.

Tabuľka je poriadne nabitá, na súperov pred vami nestrácate veľa a máte aj zápas k dobru. Ak sa jar odohrá, aké si do nej dáte ambície?

Je to veľmi nabité, a preto by sme mali ísť od zápas k zápasu a dať do každého všetko. Verím, že skončíme lepšie ako na jeseň.

V Turzovke skončil skôr ako začal