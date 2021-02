Holešinský skóroval vo finále Superpohára, Roman dvojgólový! (+ VIDEO)

Hráč HK Nitra sa tešil zo zisku trofeje.

20. feb 2021 o 9:19 Marián Masaryk

Miloš Roman strieľa druhý gól do siete Pardubíc. (Zdroj: Ladislav Adámek)

Dvaja kysuckí hokejoví útočníci zažili v piatok vydarené zápasy. Obaja sa zapísali do streleckej listiny a tešili sa z výhier svojich mužstiev v najvyšších súťažiach.

Holešinský pomohol gólom k zisku trofeje

Adrián Holešinský pomohol v piatok tímu HK Nitra k víťazstvu 5:3 nad Popradom vo finále Superpohára alebo Tipsport Kaufland Cupu aj jedným gólom. Zároveň išlo o zápas 40. kola Tipos extraligy, ktorý sa hral na neutrálnej pôde v Detve.

Dvadsaťštyriročný Čadčan skóroval po siedmy raz v tejto sezóne v 26. minúte, keď posielal Nitru do vedenia 2:1. Bol jeho 17. kanadský bod v 30. stretnutí v ročníku a prvý presne po mesiaci.

Okrem neho zaznamenal aj štyri strely na bránu, štyri trestné minúty a vyhral svoje jediné vhadzovanie za takmer 12 minút na ľade. V 15. minúte bol vylúčený za bitku a v 53. minúte za hákovanie.

V utorok pritom Holešinský nastúpil na svoj prvý zápas od 22. januára, keďže pauzoval pre zranenie. Pri prehre 2:4 s Michalovcami odoral 5 minút a 36 sekúnd a zaznamenal jeden mínusový bod. Nitra je v ligovej tabuľke aktuálne na šiestom mieste.

Zostrihy z finále (Holešinského gól od 1:30):

https://www.youtube.com/embed/w6aRBuFO0BQ

Roman dvojgólový, Třinec už vedie

Miloš Roman dokázal druhýkrát v sezóne streliť dva góly v zápase. Třinec aj vďaka nim zvíťazil v piatok v Pardubiciach 6:2. V deviatej minúte otvoril skóre duelu šikovnou tečou a v 23. minúte strelou zblízka zvýšil náskok svojho tímu na 2:0. Boli to jeho piaty a šiesty gól v ročníku a práve proti súperovi, ktorému strelil aj svoj premiérový seniorský gól za Třinec.

„Som rád za góly, ale pomohli mi k nim spoluhráči. Hlavne pri druhom som dostal krásnu prihrávku pred bránu. Nie je dôležité, kto dá góly, ale to, že sa zlepšujeme ako tím. Mám radosť z toho, ako sa nám darí,“ povedal pre klubový web Roman, ktorý opísal svoj druhý gól v zápase:

„Videl som tam malú medzierku, počkal som si na brankárov pohyb a skúsil som to tvrdou strelou pod lapačku. Bolo to z ťažkého uhla, ale som rád, že to tam padlo.“

Roman bodoval aj v stredu, keď zaznamenal jednu asistenciu pri víťazstve 3:2 nad Plzňou. V 43. minúte prihrával na gól na 2:2. Dvadsaťjedenročný Kysučan má po 27 stretnutiach tejto sezóny Tipsport extraligy na konte 11 bodov. Třinec je už na čele súťaže o bod pred Spartou Praha a so zápasom k dobru.

Zostrihy zo zápasu (Romanove góly cca do 3:00):

https://tv.isport.blesk.cz/embed/6838841