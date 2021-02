Zbiera medaily napriek hendikepu. „Je pre mňa prirodzené fungovať bez rúk,“ hovorí

Napriek ťažšiemu osudu sa snaží žiť naplno.

24. feb 2021 o 15:18 Simona Škulaviková

Vanesa Gašková má pred sebou síce ešte roky driny, no zaručene sľubnú lyžiarsku kariéru. Táto iba 15-ročná paraalpská lyžiarka pochádzajúca z Oščadnice je členkou domáceho klubu SKI TEAM Oščadnica a rovnako je súčasťou B tímu slovenskej reprezentácie paralyžiarov. Napriek tomu, že sa narodila bez vyvinutých horných končatín, nezostala pasívna. Práve naopak, postupnými krokmi si plní svoje sny.

Na lyže sa prvýkrát postavila, keď mala osem rokov. Keďže býva neďaleko lyžiarskeho strediska, bežne stretávala množstvo lyžiarov. Tí ju natoľko fascinovali, že nesnívala o ničom inom, iba o tom, ako sa bude aj ona spúšťať zo svahu spolu s ostatnými. „Rodičom som básnila len o tom, že chcem začať lyžovať. Jedného krásneho dňa som si našla pod vianočným stromčekom lyže. Ten pocit šťastia, keď som ich uvidela, sa ani len nedá opísať.“

Začínala s rodičmi na malom kopčeku, kde sa učila stáť na lyžiach. Neskôr spolupracovala s inštruktorom, až sa napokon dostala do SKI TEAM-u a slovenskej reprezentácie. Tu sa až dodnes zdokonaľuje pod záštitou trénerov Martina Makovníka a Romana Petríka. Klub celkovo tvorí 16 pretekárov aj s navádzačmi, plus fyzioterapeut. Vanesa má okrem iného pri sebe vždy aj asistentku, ktorá jej pomáha s nosením lyží, obúvaním lyžiarok, obliekaním, jednoducho so všetkým, čo potrebuje.

S oščadnickým tímom trénuje iba vtedy, keď je doma, a to pod vedením Dušana Poláčka a Štefana Malika. Väčšinu sezóny sa pripravuje s reprezentáciou, s ktorou trénuje na ľadovcoch v Rakúsku, v lyžiarskej hale Snowworld neďaleko holandského Amsterdamu či vo Švédsku. „Vďaka lyžovaniu som precestovala veľkú časť Európy s partiou úžasných ľudí. Nepozeráme jeden na druhého, ale navzájom sa podporujeme. Na každú cestu sa vždy veľmi teším.“

V zime sa ukáže, či nezaspala na vavrínoch