Čadca podporí cez víkend skríning otvorením mestských odberových miest

V Meste Čadca pribudne k desiatim mobilným odberovým miestam ďalších päť.

25. feb 2021 o 16:44 Pavol Stolárik

Mesto Čadca podporí počas nadchádzajúceho víkendu testovanie na ochorenie COVID-19. K aktuálne fungujúcim desiatim permanentným mobilným odberovým miestam pribudne ďalších päť.

V sobotu 27. a v nedeľu 28. februára 2021 bude možné otestovať sa medzi 8.00 a 18.00 hod. zdarma antigénovými testami na piatich odberových miestach v Čadci. Všetky budú k dispozícii bez rezervácie a sú určené širokej verejnosti.

V sobotu bude možné otestovať sa v Základnej škole Podzávoz, Základnej škola M.R.Štefánika v Čadci na Žarci, v Základnej škole Komenského a Základnej škole Rázusova.

V nedeľu od 10.00 do 18.00 hodiny sa budete ešte môcť pretestovať v čadčianskom dome kultúry.

Ako povedal primátor mesta Čadca Milan Gura:

"Snahou vedenia mesta je otvoriť dočasné odberové miesta, aby sme každému, kto sa vzhľadom na nové nariadenie vlády potrebuje otestovať, umožnili dostať na test bez zbytočného stresu a bez čakania v dlhých radoch. Aj naďalej sme pripravení pomáhať našim občanom, ktorí potrebujú test či do práce alebo do školy aby ich detí mohli v pondelok nastúpiť do materskej či základnej školy /1. – 4 ročník/," dodáva Gura.

V rámci COVID automatu bude okres Čadca od 1. marca 2021 vedený v III. stupni varovania s nutnosťou testovať každých 7 dní. Táto povinnosť platí aj pre zamestnancov školských zariadení, rodičov detí materských škôl a základných škôl, kde už je povinnosť testovanie každých 7 dní.

Rozdelenie okresov v stupňoch varovania od 1. marca 2021 (zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR)

Pripomenul, že podľa aktuálneho COVID automatu je okres Čadca, Kysucké Nové Mesto aj Žilina od budúceho týždňa v treťom (bordovom) stupni varovania. "Obyvatelia Okresov Čadca aj Kysucké Nové Mesto budú potrebovať na cestu do práce negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní.

Rovnaká povinnosť platí aj pri pohybe medzi okresmi. O otvorení škôl v okresoch s bordovou farbou alebo v treťom stupni varovania v COVID automate rozhoduje odporúčanie regionálneho hygienika. Ďalšia aktualizácia epidemickej situácie na Slovensku sa očakáva opäť v utorok 2. marca.