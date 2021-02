Začínal s Boženíkom, trénoval s Dúbravkom a Kuciakom

Na žilinských tréningoch sa toho veľa naučil.

26. feb 2021 o 14:06 Marián Masaryk

Milan Poništ patril v aktuálnej sezóne k oporám klubu ŠK Radoľa v šiestej lige ObFZ Kysúc. Odchytal sedem z deviatich zápasov a v troch neinkasoval ani raz. Tridsaťtriročný brankár má za sebou množstvo skúseností z rôznych kysuckých klubov z nižších súťaží. Tešil sa aj z majstrovského titulu.

Debakel ho psychicky nepoložil

Radoľa uzatvára prvú šestku v nabitej tabuľke. Ako by ste zhodnotili jesenné výkony a výsledky mužstva?

Myslím, že sme sa v tejto sezóne pozbierali celkom slušní chalani. Vedeli sme získať body aj u ťažkých súperov, ktorí sú doma skoro neporaziteľní ako Vadičov či Podvysoká. Škoda stratených bodov doma s Ochodnicou a ani s Neslušou v Povine sme nemuseli prehrať. Keby sme mali tieto body, tak si myslím, že mužstvo by bolo aj na lepších priečkach. A to nám ešte chýba zápas s Novou Bystricou.

Prečítajte si tiež: Zbiera medaily napriek hendikepu. „Je pre mňa prirodzené fungovať bez rúk,“ hovorí Čítajte

Sezónu ste otvorili domácou výhrou, ale potom prišiel výbuch v Radôstke (0:7). Čo sa tam stalo?

Hlavnou príčinou bola veľká absencia hráčov, ale na to sa nechcem vyhovárať. Po polčase sme prehrávali iba 0:1 a vedeli sme si vytvoriť aj nejakú šancu. Cez prestávku nám tréner povedal, čo od nás očakáva do druhého polčasu, ale my sme urobili pravý opak a to sa nám vypomstilo. Dostali sme rýchle góly a už sa to viezlo. Treba povedať, že Radôstka má kvalitné mužstvo.

Pre vás ako brankára muselo byť náročné inkasovať sedem gólov. Ako ste to priamo na ihrisku prežívali, keď góly vo vašej sieti pribúdali?

Pre každého brankára je nepríjemné, keď dostáva veľa gólov. Čím je ich viac, tým je to horšie a už len čaká, kedy bude konečne koniec zápasu. Ale nestalo sa mi to prvýkrát v kariére, takže ma to psychicky nepoložilo. Po zápase som jasne povedal chalanom, že ak chceme niečo v sezóne uhrať, tak si nemôžeme robiť, čo chceme. Málokedy sa stane, že v zápasu na mňa ide viac ako päť striel. Nie je možné, aby sme toto súperovi v obrane dovolili. Bolo dôležité, aby sme na tento zápas rýchlo zabudli a sústredili sa na ďalšie kola.

Zareagovali ste na to dvoma čistými kontami v rade. Dostali ste sa už do svojej pohody a aj spoluhráči viac zabrali?

Áno, bolo dobré, že sme hneď dokázali bodovať a aj to nás nakoplo. Na toto čakám každú sezónu. Keď sa mi podarí par dobrých zákrokov a viem, že som sa zaslúžil o nejaký bod, tak sa už potom cítim istejšie v bráne a už to ide. Bolo dobré, že to prišlo už v treťom kole.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: - prečo chytal jeho náhradník po tom, ako vychytal dve nuly v rade - prečo opustil predošlý klub, kde mal dobré podmienky aj partiu - čo mu zabránilo bojovať o šancu v kádri MŠK Žilina - ktorý známy tréner ho viedol v Žiline - s ktorým bývalým reprezentantom si mohol zatrénovať - prečo neprijal ponuky z vyšších líg a zostal v oblastnej súťaži - ktorý brankár je podľa neho najlepší na svete - čo je pre každého športovca najdôležitejšie

Článok pokračuje pod video reklamou

Na dva týždne išiel futbal bokom