Dominika Rovňanová zo Skalitého: Spievam si doma

Má 22 rokov a všetok svoj voľný čas venuje hudbe, ktorá je jej vášeň, hobby aj práca.

1. mar 2021 o 7:54 Pavol Stolárik

Domča šľtuduje žurnalistiku na KU v Ružomberku. Aktuálne spieva už tretí rok v kapele Primator. Ďalej má pop-rockovú kapelu Autumn Smile, kde tvoria členovia vlastné veci.

Finalistka speváckej šou Dominika Rovňanová je známa aj tým, že je spontánna, bezprostredná a servítku si pred ústa rozhodne nedáva. Pandémia COVID-u ovplyvnila aj jej život.

Hudbe sa začala venovať ako malé dievča . Hovorí, že talent zdedila po otcovi, ktorý je muzikant a venuje sa ľudovej hudbe. Dominika však dáva prednosť rocku. Okrem spevu hrá od svojich ôsmich rokov na klavíri.

„Od vtedy, ako skončila súťaž, všetko sa zastavilo. Zaspievala som len 5 koncertov. Ani sa netratávame s kapelou, nič netvoríme, stagnujem, spievam si len doma,“ vyjadrila sa mladá speváčka.

Otvorene povedala, že jej predstava bola využiť rozruch okolo speváckej súťaže na zviditeľnenie sa a využiť svoju popularitu naplno. Všetko sa však zmenilo príchodom zákernej choroby.

„Ak to zoberiem z ekonomického hľadiska, zobrala mi príjem, keďže mňa živila len hudba. Chcela som využiť ten boom okolo súťaže, spromovať kapelu, mali sme na pláne odohrať viacero koncertov po celom Slovensku. Avšak stalo sa to čo nikto nečakal. Všetko sa zastavilo. Situáciu zvládam ťažko. Veľmi mi chýbajú pódiá bez ohľadu na to, či spievam na vlastnom koncerte, alebo na svadbe či plese. Užijem si to vždy rovnako. Aj ja dodržiavam karanténu a ten čas strávený doma sa snažím využívať efektívne,“ dodáva Domča.

Teraz, keď je hudba odsunutá na druhú koľaj, venuje sa hlavne štúdiu žurnalistiky a pripravuje sa na svoje budúce povolanie. Keď sa inak nedá, spieva si aspoň doma pri svojom klavíri.

„Pravidelne keď prejdem okolo klavíra, tak si zaň sadnem, zahrám si a zaspievam. Učím sa nové pesničky, snažím sa zdokonaliť v technike hrania na klavíri, aspoň takto sa udržiavam v kondícii. Ak si dlhšie nezaspievam, hneď to cítim na hlase. Hneď sa unavím, zachrípnem. Spievať sa snažím tak často, ako je to možné. Občas sa stretneme aj s mojimi kamarátmi, ktorí hrajú na bicích a gitare. Spoločne si zahráme a zaspievame zopár pesničiek. Ale je to len veľmi zriedka a spievať s rúškom na ústach tiež nie je veľmi príjemné,“ spomína Dominika.

Jedným dychom dodáva, že opatrenia samozrejme dodržiavať treba, ale štát by mal nejakým spôsobom kompenzovať straty pre ľudí, ktorí ostali sedieť doma a prišli o akýkoľvek zdroj príjmu.

„Keby to bolo aspoň tak, ako v lete. Keby sa mohli stretávať ľudia do určitého počtu. Aspoň tí, ktorí COVID už prekonali, alebo majú negatívny test a neboja sa. Tí, ktorí sa boja, nech ostanú doma a tí, čo sa neboja hor sa do práce,“ ponosuje sa speváčka.

S kapelou Autumn Smile stále pracujú na vydaní piesní. Počas zákazu vychádzania veľa číta, rozširuje si slovnú zásobu a popri tom pracuje na nových textoch.

„Podporujte slovenskú hudbu,“ vyzýva na koniec Dominika svojich fanúšikov.