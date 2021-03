Kaštieľ v Oščadnici býval poľovníckym sídlom grófov

História kaštieľa siaha na začiatok minulého storočia

4. mar 2021 o 9:51 Pavol Vlček

Predchodcom dnešného kaštieľa, bol drevený majer, ktorého existencia je doložená už v polovici 18. storočia. Pôvodne patril spolu s ďalšími majetkami v okolí Esterházyovcom, no v roku 1862 prešiel kúpou do vlastníctva vplyvnej rodiny Popperovcov. Počas ich pôsobenia, bol napríklad v časti majera zriadený notársky úrad. Záznamy z konca 19. storočia však taktiež popisujú zlý stav objektu, pričom sa na mieste dnešného kaštieľa nachádzali už len dve schátralé humná. Poperovci neskôr svoj majetok rozpredávali iným šľachtickým rodom, čím sa miestne pozemky dostali do držby Ballestrémovcov.

