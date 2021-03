Kysučan žijúci v Británii: Nálada ľudí je vďaka vakcíne pozitívnejšia

Briti patria medzi lídrov v očkovaní a práve tento fakt vlieva nádej a optimizmus na lepšie zajtrajšky. Potvrdzuje to aj rodák z Kysúc Ľubomír Trizuliak.

1. mar 2021 o 14:55 Radoslav Blažek

Ľubomír Trizuliak so svojou dcérkou Vivienne. (Zdroj: Rodinný archív)

Kým epidemiologická situácia na Slovensku je čoraz horšia, pozitívne správy k nám letia z Veľkej Británie. V krajine, ktorá nedávno vystúpila z Európskej únie, žije aj desaťtisíce Slovákov.

V pokojnej dedinke Wirrale, asi 10 kilometrov od centra Liverpoolu, sa s manželkou Denisou a dcérkou Vivienne usadil aj Čadčan Ľubomír Trizuliak.

Opýtali sme sa ho, ako dnes vníma vývoj pandemickej situácie v štáte, ktorý nedávno vystúpil z Európskej únie.

„Čo sa týka opatrení, sú prísne. Je národný lockdown, platia tie nastriktnejšie podmienky. Vláda však 22. februára 2021 predstavila plán uvoľňovania podmienok v štyroch etapách,“ vysvetľuje Trizuliak.

Najskôr by podľa jeho slov mali ísť deti do škôl, stať sa tak má v pondelok 8. marca 2021. Postupne sa budú uvoľňovať ďalšie opatrenia. Čo sa týka ekonomiky, kľúčové bude podľa Trizuliaka vystúpenie kancelára Rishiho Sunaka, ktoré je naplánované na stredu 3. marca 2021.

Briti patria medzi lídrov v očkovaní a práve tento fakt vlieva nádej a optimizmus na lepšie zajtrajšky. Potvrdzuje to aj rodák z Kysúc.

„Očkuje sa veľmi rýchlo, v priemere dostane vakcínu 300-tisíc ľudí denne. Zaočkovať sa dám aj ja a moja rodina. Verím, že vakcína nás ochráni,“ vraví.

Podľa plánov vlády by sa Veľká Británia mala definitívne dostať z epidémie na konci júna, kedy by v krajine nemali platiť žiadne opatrenia. Čo sa týka očkovania, všetci ľudia, ktorí prejavia záujem o vakcináciu, by ju mali dostať dokonca júla 2021.

„Verím, že sa to podarí. Toto obdobie je náročné pre všetkých ľudí, či už finančne, alebo aj psychicky. Avšak po nedávnom príhovore premiéra Borisa Johnsona a predstavení optimistických plánov sa aj nálada ľudí naozaj zlepšila. Už aby bol tomu koniec,“ hovorí Ľubomír Trizuliak.

Na záver sme sa ho opýtali, či sleduje situáciu na Slovensku. „Samozrejme, mám tu rodinu, blízkych. Avšak nechcem to komentovať. Každý sa vyjadruje a hodnotí, ja to robiť nebudem,“ dodáva na záver.